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Религия и мировоззрение
2020-05-16T09:00
https://ria.ru/20200516/1571529548.html
ДУМ РФ организует многотысячную трапезу на Ураза-байрам в Дагестане
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РИА Новости

ДУМ РФ организует многотысячную трапезу на Ураза-байрам в Дагестане

09:00 16.05.2020
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© Depositphotos / desertsunПлов с изюмом
Плов с изюмом
© Depositphotos / desertsun
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Духовное управление мусульман России организует на Ураза-байрам трапезу разговения на 5.5 тысячи человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.
Месяц поста и молитвы Рамадан начался у мусульман 23 апреля и завершится 23 мая. На следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Во время всего месяца Рамадан мусульмане стараются помогать нуждающимся, а в Ураза-байрам – делить с ними праздничную трапезу. Также во время Рамадана верующие не принимают пищу в дневное время. Ифтар – трапеза разговения, которая совершается после захода солнца.
"Благотворительный ифтар для четырех тысяч мусульман Махачкалы и еще полутора тысяч в регионах Дагестана будет дан от имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина и его супруги Зухры ханум", - сказано в сообщении.
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"Испытания, ниспосланные миру в этом году в связи с пандемией", ограничили возможность совершать ифтар семейным кругом, отмечают в ДУМ РФ, однако в организации смогли наладить благотворительную помощь для нуждающихся.
"Волонтеры приносят в дома мусульман наборы самых необходимых продуктов, горячие ифтары, открыты телефонные и интернет-линии для оказания помощи", - говорится на сайте.
Так, в Махачкале фонд "Инсан" на деньги благотворителей ежедневно угощает горячим пловом четыре тысячи постящихся, разнося его по домам мусульман во время ифтара.
"Совершение добрых дел, помощь нуждающимся в дни поста объединяют нас на пути, предписанном Всевышним Творцом. Путем испытания своей воли мы самосовершенствуемся и укрепляем свой дух. Каждый из нас, обладающий открытым сердцем, чистой душой и добрыми помыслами, верующий в Единого Господа, творящий добро - обязательно получит свою награду у Создателя", - подытожил председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета мутиев России муйтий шейх Равиль Гайнутдин, слова которого приводятся в сообщении.
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