Тайская провинция Краби готовится к открытию туристических объектов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Провинция Краби в Таиланде начинает готовиться к массовому открытию достопримечательностей и предстоящему туристическому сезону, сообщили РИА Новости в московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ).

"На этой неделе администрация провинции провела встречу с частными предприятиями, туристическими организациями и государственными учреждениями. На ней был разработан план восстановления природных ресурсов и открытия туристических объектов после окончания пандемии COVID-19. Губернатор Краби Китибходи Правит сказал, что речь шла о переоборудовании и восстановлении туристического сектора в рамках подготовки к новому сезону", — говорится в сообщении.

Кроме того, было отмечено, что в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, власти королевства приняли решение постепенно снимать ограничения, введенные в период карантина. Так, например, с 1 мая большинство внутренних аэропортов страны возобновили свою работу. Однако Управление авиации требует от пассажиров соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.

"В целом, правительство королевства планирует постепенно снимать ограничения и скоро объявит второй этап выхода из карантина", — заверили в ТАТ.