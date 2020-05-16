Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-16T11:25
https://ria.ru/20200516/1571525105.html
Тайская провинция Краби готовится к открытию туристических объектов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155909/64/1559096429_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_da2319b6d007c5517d8045bbb5b7161d.jpg
РИА Новости

Тайская провинция Краби готовится к открытию туристических объектов

11:25 16.05.2020
164
© Фото : Александр АндреевХрам Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Провинция Краби в Таиланде начинает готовиться к массовому открытию достопримечательностей и предстоящему туристическому сезону, сообщили РИА Новости в московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ).
"На этой неделе администрация провинции провела встречу с частными предприятиями, туристическими организациями и государственными учреждениями. На ней был разработан план восстановления природных ресурсов и открытия туристических объектов после окончания пандемии COVID-19. Губернатор Краби Китибходи Правит сказал, что речь шла о переоборудовании и восстановлении туристического сектора в рамках подготовки к новому сезону", — говорится в сообщении.
Кроме того, было отмечено, что в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, власти королевства приняли решение постепенно снимать ограничения, введенные в период карантина. Так, например, с 1 мая большинство внутренних аэропортов страны возобновили свою работу. Однако Управление авиации требует от пассажиров соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.
"В целом, правительство королевства планирует постепенно снимать ограничения и скоро объявит второй этап выхода из карантина", — заверили в ТАТ.
Количество случаев коронавирусной инфекции в Таиланде с каждым днем сокращается. Всего на данный момент в стране зафиксировано 3 025 случаев, из них уже 2 854 человека полностью выздоровели. 13 мая в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения.
Девушка на пляже в Таиланде
26 октября 2019, 08:00Туризм
Собираемся в Таиланд. Как сэкономить на мелочах и не попасть в тюрьму
300000
ТуризмТуризмКраби (провинция)Новости - ТуризмТаиланд
Рекомендуем
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
Таиланд пока не планирует открывать границы для иностранных граждан
Пустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры с вылетом в июне
Дезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
Турция
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess, где произошла вспышка COVID-19, покинул Японию
Земля
Глобальное потепление отменяется. Пандемия затормозила парниковый эффект
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Прибывших в Екатеринбург из Индии россиян доставили в обсерватор
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
Греческих эпидемиологов попросили изучить возможность открытия ресторанов
Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
Ударившего сотрудника метро Петербурга за просьбу надеть маску арестовали
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
В Таиланде создали интернет-платформу, посвященную коронавирусу
Посетительница фотографирует картины на выставке художника Юрия Анненкова Революция за дверью в музее русского импрессионизма в Москве
Московские музеи рассчитывают открыться в середине июля
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Медальон ограды Лужкова моста
О православных воинах расскажут на онлайн-лекции музея Рублева в субботу
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
Пассажирский самолет
Второй за неделю рейс Red Wings Москва-Ереван запланировали на 17 мая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
11:57Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
11:55В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
11:55В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
11:53В Подмосковье с начала пандемии умерли 262 пациента с COVID-19
11:52Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
11:49В Калининградской области зафиксировали две смерти от COVID-19 за сутки
11:49Десять тысяч жителей Москвы используют приложение "Социальный мониторинг"
Лента новостейМолния