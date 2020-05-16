Мировой газ борется, чтобы выжить и не стать бесплатным

Ситуация на газовом рынке продолжает оставаться напряженной. Хранилища заполняются досрочно. Напомним, что, хотя спрос на газ просел чуть меньше нефтяного, но так как "газовой ОПЕК" не существует, стороны слабо сокращают экспорт, а это отражается на ценах. Некоторые наблюдатели допускают возможность околонулевых цен на газ.

Нельзя сказать, что сокращений нет вообще. Где-то уже вступают в ход рыночные силы. Завод СПГ в Норвегии досрочно начал плановые работы по техобслуживанию, чтобы они совпали по времени с провалом спроса. Да и " Газпром ", судя по объявленным прогнозам, не пытается сохранить объемы: экспорт, согласно планам компании, снизится на 17% по сравнению с прошлым годом. Ограничивает экспорт трубопроводного газа Норвегия, значительно снизили поставки в Европу экспортеры из Северной Африки. Фактически часть экспортеров формирует "несогласованный газовый ОПЕК", аккуратно ограничивая добычу, чтобы окончательно не обрушить цены.

Но традиционно, когда речь заходит о ценовых войнах на газовых рынках, вспоминается Катар. Вспоминаются и события одиннадцатилетней давности, когда в 2009 году Катар ненадолго залил Европу дешевым СПГ. Любопытно, что тогда под дешевым газом подразумевался газ по цене в четыре доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), а сейчас, спустя десять лет, цены в два раза ниже.

На днях агентство Bloomberg опубликовало материал с рассуждениями, как Катар поступит в этот раз: начнет новую ценовую войну или будет ограничивать поставки.

С нашей точки зрения, второй вариант (ограничение поставок) выглядит намного более вероятным: ведь с 2009 года многое поменялось. И главное здесь — Катар теперь во многом "в одной лодке" с американским СПГ.

Еще больше года назад, в феврале 2019-го, в материале "Катар с США создадут "газовый ОПЕК". Это хорошо для России" мы обсуждали, что Qatar Petroleum (с партнером — ExxonMobil ) приняла инвестиционное решение о строительстве в Соединенных Штатах завода по сжижению газа Golden Pass LNG. А значит, теперь Катар не заинтересован демпинговать и сбивать цену, так как американский СПГ производства Qatar Petroleum в любом случае оказывается намного дороже СПГ из Катара, а его также нужно выгодно продать.

Конечно, прошло чуть больше года, сам завод еще даже не достроен, так что напрямую текущая ситуация не повлияет на экономику Golden Pass. Но главное здесь, это сама связка США — Катар, которая существовала и раньше (ExxonMobil, кстати, крупный совладелец части заводов СПГ в Катаре), а с созданием совместного завода СПГ в США только усилилась. Будет ли Катар демпинговать, понимая, что портит отношения со Штатами? Крайне маловероятно.

Ситуация в чем-то похожа на недавнее положение на нефтяном рынке. США призывали Саудовскую Аравию сократить добычу, считая, что, оказывая стране военную поддержку, имеют право на подобные просьбы. В результате королевство объявило о сокращениях добычи даже сверх договоренностей "ОПЕК++" только после "решения-угрозы" США о выводе части американских вооруженных сил из страны.

А что тем временем в самих США с экспортом СПГ? Несмотря на то что внутренние цены на газ в США уже находятся примерно на одном уровне (в некоторых случаях даже ниже!) с глобальными ценами на газ и СПГ (а это около двух долларов за миллион БТЕ), экспорт из США полностью не остановился, но продолжает снижаться. Объемы газа, направляемого для сжижения, уже на 32% меньше недавних максимумов, которые были зафиксированы в конце марта. Вероятны дальнейшие сокращения. Часть причин того, что экспорт сохраняется, несмотря на отсутствие очевидной выгоды, мы уже обсуждали ранее.

Сейчас же рассмотрим другой вопрос. А зачем США вообще волноваться из-за падения экспорта СПГ и низких мировых цен на газ? Свои обязательные платежи за сжижение, как известно, американские заводы и так получают.

Конечно, экспорт помогает получать и дополнительные доходы за счет продажи самого газа. Но главное, на наш взгляд, другое. Текущая ситуация очевидно нервирует покупателей (так называемых "оффтейкеров", часто это газовые трейдеры) американского СПГ. Да, последнее время цена на мировом рынке не покрывала полную стоимость производства. Но при перепродаже хоть частично возмещались убытки обязательного платежа. Сейчас покупатели просто не забирают свой СПГ, но платят обязательный платеж.

На этом фоне в канун сверхнизких цен и снижающегося экспорта Freeport LNG запускает новую, третью, линию по сжижению. Казалось бы, зачем это делать сейчас, чтобы потом тратиться на операционные расходы? Но для американского производителя главное запуститься, а дальше получай обязательный платеж от покупателя в любом случае. Кстати, один из покупателей СПГ с этой новой линии, компания Total, которая приобрела не только эти права, но и обязанности (после того как китайская ENN отказалась от этого предложения) у Toshiba, получив у последней доплату! То есть, Toshiba еще год назад доплатила 800 миллионов долларов, лишь бы избавиться от этого двадцатилетнего контракта.

При этом о пересмотрах контрактных условий "в связи с новыми рыночными обстоятельствами" (что распространено на европейском рынке и даже встречается на азиатском рынке СПГ) пока речи не идет! Да, сейчас уникальная ситуация. Но и при более высоких мировых ценах американский СПГ последние годы был невыгоден. Любопытно, что Индия еще в конце 2017 года пыталась поднять вопрос о пересмотре контрактных условий по покупке американского СПГ. Но уже в марте 2018 года приостановила процесс на два года. Цены с тех пор заметно упали, но никаких переговоров о пересмотре не наблюдается.

Индия, кстати, один из самых агрессивных переговорщиков в Азии по пересмотру условий на поставки СПГ. Ей удалось изменить условия покупки австралийского СПГ и даже немного улучшить условия покупки СПГ у "Газпрома" (по сути, это перепродажи с " Ямал СПГ "). Но за американский газ приходится платить по полной.

Дополнительный дискомфорт покупателям СПГ наверняка принес и недавний подход Cheniere Energy (крупнейший производитель СПГ в США), которая просто дешево для перепродажи покупает газ на глобальном рынке, фактически за счет тех самых обязательных платежей от покупателей.

Более того, рассматривается вариант, когда грузы СПГ, от которых отказываются покупатели, будут самостоятельно продаваться компаниями — владельцами заводов: ведь фиксированного платежа, полученного за сжижение (три доллара за миллион БТЕ) с лихвой хватит, чтобы купить на эти деньги и газ для сжижения.

Понятно, что американские заводы СПГ не получают от этого сверхприбылей. Ведь плата за сжижение лишь компенсирует расходы, потраченные на строительство завода, за кредиты на строительство приходится платить.

Но все равно эти факторы очевидно нервируют покупателей. Например, трейдеры СПГ могли бы надеяться, что если они не будут забирать свой газ, то хотя бы остановятся американские заводы СПГ, что поддержит цены по миру. Вместо этого, как описано выше, возможно развитие событий, при котором заводы останавливаться не будут, а давление на цены продолжится.

Ожидавшиеся американские проекты СПГ "второй волны" один за другим откладываются в долгий ящик. Это неудивительно в текущих условиях. А еще недавно казавшийся достаточно перспективным проект (это, конечно, не завод, но ряд предварительных работ проведены) Magnolia LNG в Америке (принадлежащий австралийской LNG Ltd) был продан за в общем-то символические 2,25 миллиона долларов. Но рынок восстановится, будут новые проекты. Состоятся ли они в США?