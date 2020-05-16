Глобальное потепление отменяется. Пандемия затормозила парниковый эффект

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Благодаря повсеместному карантину и самизоляции ученые разных стран впервые наблюдали, как изменяются природа и климат, если человек прекращает свою деятельность. О результатах этого непреднамеренного планетарного эксперимента — в материале РИА Новости.

Цели Парижского соглашения неожиданно достигнуты

Производство встало, спрос на уголь и нефть обрушился, дорожный трафик резко ослабел, самолеты не летают. Все это существенно сократило выбросы главного парникового газа — диоксида углерода.

2. С 1 марта по 14 апреля этот показатель уменьшился на 71 процент, что эквивалентно четырем процентам за год. А это больше, чем требуется для борьбы с изменением климата. отчете Центра экологии дорог Калифорнийского университета в Дэйвисе отмечается, что после введения режима самоизоляции в США суммарный ежедневный пробег автомобилей в разных штатах снизился на 60-80 процентов. Примерно на столько же упали продажи топлива и, соответственно, — выбросы COС 1 марта по 14 апреля этот показатель уменьшился на 71 процент, что эквивалентно четырем процентам за год. А это больше, чем требуется для борьбы с изменением климата.

2 сократятся на рекордные восемь процентов. Притом что В глобальном обзоре Международного энергетического агентства (IEA), посвященном влиянию пандемии COVID-19 на рынок энергоносителей, говорится, что в этом году выбросы СОсократятся на рекордные восемь процентов. Притом что ООН призывает стремиться к ежегодному уменьшению на 7,6 процента, чтобы достичь самой амбициозной цели Парижского соглашения — ограничить глобальное потепление в текущем столетии 1,5 градуса Цельсия.

Получается, что всему человечеству достаточно раз в год уходить на несколько недель на карантин, чтобы сохранить климат Земли.

Чистое небо над Китаем и Европой

Экологическая ситуация в Китае считалась самой неблагоприятной в мире, поэтому здесь остановка предприятий чувствуется особенно.

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в течение двух недель с 23 января, когда приняли меры по сдерживанию распространения коронавируса, потребление угля на шести крупнейших электростанциях страны снизилось на 40 процентов, а выбросы углекислого газа — на 25 процентов, примерно на 100 миллионов. Это эквивалентно шести процентам глобальных выбросов за тот же период или одному — за год внутри Китая.

Во время карантина жители Шанхая впервые увидели голубое небо, а среднее число "дней с хорошим воздухом" в 337 крупнейших городах Китая увеличилось на 21,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кроме того, в воздухе над севером страны на 35 процентов меньше твердых частиц размером менее 2,5 микрона, которые глубоко проникают в легкие и наносят серьезный вред здоровью.

© NASA / 2020 Содержание диоксида азота в атмосфере над Китаем до и после введения карантина © NASA / 2020 Содержание диоксида азота в атмосфере над Китаем до и после введения карантина

Спутниковые снимки, опубликованные НАСА , выявили в январе-феврале в Китае сокращение выбросов диоксида азота — высокореактивного газа, образующегося при сгорании ископаемого топлива и опасного для легких. Та же картина в Европе, по информации ЕКА.

© ESA Содержание диоксида азота в атмосфере над Европой до и после введения карантинных мер © ESA Содержание диоксида азота в атмосфере над Европой до и после введения карантинных мер

Численный анализ спутниковых данных показал , что во время карантина выбросы диоксида азота в городах на севере Китая, Западной Европы и США уменьшились на 40-60 процентов по сравнению с прошлым годом. Это рекорд за все время спутниковых наблюдений с начала 1990-х.

Позитивные последствия для человека

Ученые подсчитали , что вредные выбросы в атмосфере, связанные с антропогенным воздействием, сокращают ожидаемую продолжительность жизни в мире почти на три года. Это 8,8 миллиона преждевременных смертей в год — больше, чем от курения, всех глобальных военных конфликтов или СПИДа. Исследователи называют это "пандемией загрязнения воздуха".

Как скажется на здоровье более чистый воздух из-за карантина, еще предстоит подсчитать. Но ученые уверены, что как минимум по продолжительности жизни человечество окажется в выигрыше. Возможно, затихнет и пандемия.

Есть четкая связь между качеством атмосферного воздуха и способностью организма противостоять инфекциям. Грязный воздух вреден для легких и сердца, обостряет хронические заболевания дыхательных путей, понижает общий иммунитет.

Впрочем, эффект временный. В Китае, где ограничения в большинстве провинций уже сняли, выбросы возвращаются к прежним значениям.

Ложка дегтя

Немецкие ученые установили , что одновременно с резким очищением воздуха в Китае от углекислого газа и диоксида азота загрязнение его приземным озоном выросло в полтора-два раза.

В отличие от стратосферного озона, защищающего Землю от губительного ультрафиолетового излучения, тропосферный, или приземный, озон — вредный вторичный газ, вызывающий легочные и сердечные заболевания. Он образуется в нижних слоях атмосферы в результате сложных реакций при содействии света и тепла, смогом стоит в жаркие солнечные дни над городами и индустриальными центрами.

Зимой оксиды азота разрушают приземный озон, и его концентрация обычно низкая. Сейчас же он накапливается.

Дрожь Земли

Отметили и необычный эффект глобального карантина — уменьшилась вибрация поверхностного слоя Земли, или, как говорят геофизики, сейсмический шум. Это может быть результатом остановки транспорта и крупных производств.

По данным Королевской обсерватории Бельгии Брюсселе с 18 марта, когда в стране ввели особый режим для сдерживания коронавируса, вертикальные подвижки земной коры уменьшились на десять-пятнадцать нанометров. Это примерно треть антропогенного вклада.