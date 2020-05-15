В Пензенской области более 700 человек вылечились от коронавируса

САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Почти 80 пациентов в пятницу выписались после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших достигло 736, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 985 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Сегодня выписаны 78 человек. Общее число выздоровевших - 736", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.