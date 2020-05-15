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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T23:53
https://ria.ru/20200515/1571530237.html
В Пензенской области более 700 человек вылечились от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571151056_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_28c38d8806d0de7524ca4f5d1a75cbb8.jpg
РИА Новости

В Пензенской области более 700 человек вылечились от коронавируса

23:53 15.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 . Архивное фото
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Почти 80 пациентов в пятницу выписались после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших достигло 736, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 985 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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"Сегодня выписаны 78 человек. Общее число выздоровевших - 736", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевПензенская областьОбщество
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