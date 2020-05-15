Сирийский депутат рассказала о судебном преследовании брата Асада

ДАМАСК, 15 мая - РИА Новости. Двоюродный брат президента Двоюродный брат президента Сирии Башара Асада Рами Махлюф является бизнесменом, который подчиняется законам так же, как и все граждане страны, принятое решение о выплате налогов касается не только его одного, а всех, кто уклонялся от этого, заявила РИА Новости депутат сирийского парламента Мари Битар.

Государственный департамент связи уведомил компанию сотовой связи Syriatel, главой которой является Махлюф, возглавляющий в то же время совет директоров другой сирийской сотовой компании - MTN, о необходимости выплатить почти 234 миллиарда сирийских фунтов (более полумиллиарда долларов или 156 миллионов по неофициальному курсу) сроком до 5 мая.

"Рами Махлюф - сирийский бизнесмен, и на него распространяется закон так же, как на любого другого человека. Принятое распоряжение касается не только его одного, а всех, кто уклонялся от уплаты налогов. Это внутрисирийский вопрос. У Рами Махлюфа нет никакой другой должности, он просто предприниматель", - сказала Битар.

Отвечая на вопрос о вероятности разлада в руководстве страны на фоне родственных связей Махлюфа с президентом депутат отметила, "что информация в СМИ - это информационная паника, писаная по воде вилами, и не имеет ничего общего с реальностью. Сирийский народ поддерживает президента Башара Асада и его окружение".

Собеседница агентства подчеркнула, что Махлюф не имеет никакой официальной государственной должности, в связи с чем, он не может играть никакой политической роли в судьбе страны.

"Есть ряд предпринимателей, которые должны выплатить налоги сирийскому правительству. И никто не может избежать выплат. Сирийский народ в первую очередь поддерживает президента Асада в его компании против коррупционеров, которые кушают за счет сирийского населения", - добавила Битар.

Депутат заверила, что подобные события никак не могут повлиять на популярность президента среди населения. Так как действующий глава государства является единственным гарантом стабильности.

"Ни Махлюф, ни кто другой не сможет добиться раскола и пошатнуть единый сирийский строй во главе с Асадом с его высоким авторитетом", - сказала Битар.

По словам сирийского политика тот факт, что Махлюф - родственник президента, является для сирийцев подтверждением равенства всех перед законом в стране не зависимо от происхождения и социального статуса.