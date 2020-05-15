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2020-05-15T23:05
https://ria.ru/20200515/1571529373.html
В Госдуме назвали решение Украины о санкциях против МГУ "безумием"
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РИА Новости

В Госдуме назвали решение Украины о санкциях против МГУ "безумием"

23:05 15.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия не будет отвечать зеркальными мерами на решение Украины ввести санкции в отношении российских учреждений культуры и науки, так как РФ заинтересована в общении с самым широким кругом ученых, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культура Елена Драпеко, назвав решение Украины "совершенным безумием".
Ранее Украина ввела санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционном списке перечислены Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Институт востоковедения Российской академии наук, Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь), а также ряд других учреждений науки и культуры.
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"Я думаю, что это совершенное безумие. То есть Украина отрезает себя абсолютно от культурных связей, которые возникали на протяжении столетий и подпитывали украинскую культуру прежде всего … Российская Федерация, конечно, не будет отвечать на эти шаги зеркальными мерами, потому что мы заинтересованы в самом широком круге общения со всеми учеными", - заявила Драпеко.
Депутат подчеркнула, что, одобрив этот документ, президент Украины Владимир Зеленский расписался в своей абсолютной "не то что некомпетентности, зловредности какой-то", и это решение наносит вред прежде всего самой Украине.
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РоссияГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаРоссийская академия наукГосдума РФМГУ имени М. В. ЛомоносоваВладимир ЗеленскийЕлена ДрапекоУкраинаВ мире
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