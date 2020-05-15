В МГУ прокомментировали украинские санкции против университета

"Практически никак не скажутся санкции. Студентов мы продолжим обучать. На абитуриентах тоже не скажется, если они подадут документы, то будут участвовать в конкурсе согласно Правилам приема в МГУ", - сообщили в вузе.
Как уточнили в МГУ, все детали поступления иностранцев в МГУ в условиях коронавируса будут представлены дополнительно 31 мая на виртуальном Дне открытых дверей для иностранных абитуриентов.
"Академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время", - добавили в пресс-службе.