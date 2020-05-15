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2020-05-15T22:59
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В МГУ прокомментировали украинские санкции против университета
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РИА Новости

В МГУ прокомментировали украинские санкции против университета

22:54 15.05.2020 (обновлено: 22:59 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Санкции, введённые Украиной в отношении МГУ, практически не скажутся на деятельности вуза, украинских абитуриентов продолжат принимать на общих для иностранцев условиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе МГУ.
"Практически никак не скажутся санкции. Студентов мы продолжим обучать. На абитуриентах тоже не скажется, если они подадут документы, то будут участвовать в конкурсе согласно Правилам приема в МГУ", - сообщили в вузе.
Как уточнили в МГУ, все детали поступления иностранцев в МГУ в условиях коронавируса будут представлены дополнительно 31 мая на виртуальном Дне открытых дверей для иностранных абитуриентов.
"Академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время", - добавили в пресс-службе.
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