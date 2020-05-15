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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T22:38
https://ria.ru/20200515/1571529017.html
Путин поручил контролировать соблюдение норм при снятии ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463400_0:141:3077:1872_1036x0_80_0_0_2b3a9c5489f2e0c791f96ebb328c2ece.jpg
РИА Новости

Путин поручил контролировать соблюдение норм при снятии ограничений

22:38 15.05.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам вести контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии ограничительных мер, введенных против распространения коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить... контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии (смягчении) ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев при этом дифференциацию субъектов РФ по эпидемиологической ситуации в связи с заболеваемостью указанной инфекцией", - говорится в перечне поручений.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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