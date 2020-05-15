Путин поручил контролировать соблюдение норм при снятии ограничений

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам вести контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии ограничительных мер, введенных против распространения коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить... контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии (смягчении) ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев при этом дифференциацию субъектов РФ по эпидемиологической ситуации в связи с заболеваемостью указанной инфекцией", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 20 мая, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.