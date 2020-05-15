Абэ предложил проверить действия ВОЗ по борьбе с коронавирусом

Подобное предложение будет сделано в ходе сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции.

"В международном сообществе ведутся многочисленные обсуждения относительно того, откуда именно появился вирус и относительно изначальных ответных мер. Необходимо, чтобы было проведено детальное расследование. И очень важно, чтобы оно было проведено независимой стороной", - добавил он.