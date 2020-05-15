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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T22:29
https://ria.ru/20200515/1571528722.html
Абэ предложил проверить действия ВОЗ по борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/155833/24/1558332462_0:0:3143:1768_1036x0_80_0_0_34d1b0de4352c636ab2ef721b0c7c1d2.jpg
РИА Новости

Абэ предложил проверить действия ВОЗ по борьбе с коронавирусом

22:29 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевСиндзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Япония совместно с Евросоюзом намерены обратиться с предложением о "проведении честной, независимой и всеобъемлющей проверки" действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в пятницу японский премьер-министр Синдзо Абэ.
"Совместно с ЕС предложим, чтобы была проведена честная, независимая и всеобъемлющая проверка", - цитирует премьера агентство Киодо.
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Подобное предложение будет сделано в ходе сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции.
Глава японского МИД Тосимицу Мотэги в свою очередь особо отметил важность того, чтобы расследование проводилось независимой стороной.
"В международном сообществе ведутся многочисленные обсуждения относительно того, откуда именно появился вирус и относительно изначальных ответных мер. Необходимо, чтобы было проведено детальное расследование. И очень важно, чтобы оно было проведено независимой стороной", - добавил он.
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Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии, по данным 01.00 субботы (19.00 пятницы мск) выросло за сутки на 50 человек и составило 16 965 человек. Наибольшее число заражений выявлено в Токио – 4883 человека, однако впервые с 22 марта суточный прирост составил менее 10 человек. Всего скончались 742 человека. Выздоровели 11 462 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 4,3 миллиона случаев заражения, более 295,1 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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840006
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тосимицу МотэгиСиндзо АбэВОЗЕвросоюзЯпонияВ мире
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