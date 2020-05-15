В Тамбовской области продлили режим повышенной готовности

В соответствии с документом, в регионе введен запрет на проведение спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Граждане, прибывшие из регионов, где зарегистрированы случаи COVID-19, обязаны сообщать о своем возвращении, после чего - самоизолироваться на 14 дней, а при симптомах ОРВИ - вызвать врача на дом.