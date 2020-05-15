Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T21:52
https://ria.ru/20200515/1571527791.html
В Тамбовской области продлили режим повышенной готовности
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области продлили режим повышенной готовности

21:52 15.05.2020
595
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 24 мая режим повышенной готовности, введенный два месяца назад из-за коронавируса, сообщает администрация региона.
Первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Тамбовской области 17 марта. На следующий день губернатор Александр Никитин подписал постановление о введении в регионе с 18 марта режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. В конце марта в области ввели режим полной самоизоляции, а 12 мая - масочно-перчаточный режим.
Медицинские работники в госпитале в Стокгольме, Швеция
Вчера, 17:00Распространение нового коронавируса
Скворцова заявила о выходе России на плато заболеваемости COVID-19
"Режим повышенной готовности продлен в Тамбовской области до 24 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
В соответствии с документом, в регионе введен запрет на проведение спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Граждане, прибывшие из регионов, где зарегистрированы случаи COVID-19, обязаны сообщать о своем возвращении, после чего - самоизолироваться на 14 дней, а при симптомах ОРВИ - вызвать врача на дом.
В Тамбовской области 1737 случаев коронавиурсной инфекции, 474 пациентов выздоровели, четверо умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр НикитинТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"
Покупки в интернете
Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах
Около 800 предприятий Подмосковья возобновят работу с 18 мая
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил внести изменения в закон о пособиях на первого ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния