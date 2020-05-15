В Тамбовской области продлили режим повышенной готовности

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 24 мая режим повышенной готовности, введенный два месяца назад из-за коронавируса, сообщает администрация региона.
Первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Тамбовской области 17 марта. На следующий день губернатор Александр Никитин подписал постановление о введении в регионе с 18 марта режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. В конце марта в области ввели режим полной самоизоляции, а 12 мая - масочно-перчаточный режим.
"Режим повышенной готовности продлен в Тамбовской области до 24 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
В соответствии с документом, в регионе введен запрет на проведение спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Граждане, прибывшие из регионов, где зарегистрированы случаи COVID-19, обязаны сообщать о своем возвращении, после чего - самоизолироваться на 14 дней, а при симптомах ОРВИ - вызвать врача на дом.
В Тамбовской области 1737 случаев коронавиурсной инфекции, 474 пациентов выздоровели, четверо умерли.
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