Саратовская полиция усилит проверки в общественном транспорте

САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция вместе с минтрансом Полиция вместе с минтрансом Саратовской области намерена усилить проверки наполняемости общественного транспорта и ношения масок в нем в условиях ограничительных мер, заявил начальник областного главка МВД Николай Трифонов.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения.

"Мы готовы включиться и с сотрудниками ГИБДД - мы с вами выстроили эту работу - более активно проверять на маршрутах общественный транспорт, потому что есть вопросы и в части ношения масок, и плотности пассажиров. Мы готовы хоть с завтрашнего дня больше создать совместных групп (с минтрансом - ред.), передвижных в том числе, с участием сотрудников ГИБДД и других сотрудников (полиции - ред.)", - сказал Трифонов в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.

Губернатор Валерий Радаев на заседании поручил областному минтрансу усилить контроль за наполняемостью общественного транспорта. "Это принципиально важно, особенно сейчас, в выходные дни, - это и дачные все маршруты", - сказал глава региона.

Ранее вице-губернатор Александр Стрелюхин сообщил, что жители области жалуются на работу автобусов, которые ездят "как бочки, селедкой набитые", и потребовал в течение суток исправить ситуацию. В минтрансе области затем заявили, что проблема с переполненными автобусами решена за счет вывода на линии, включая дачные маршруты, почти вдвое больше подвижного состава.