Коронавирус выявили у 1622 российских военных

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1622 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1234 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"По состоянию на 15 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1622 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 361 человек; в изоляторах по месту службы– 553 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –19 человек; изолированы на дому – 689 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек находится в тяжелом состоянии, 11 - средней тяжести 11, остальные без симптомов. Выздоровели 670 человек.

"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 1234 человека, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 274 человека; в изоляторах по месту службы – 793 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 38 человек; изолированы на дому – 129 человек", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлены 18 человек с коронавирусом, выздоровели 290.

"Инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ – 389 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 49 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 47 человек, изолированы на дому – 291 человек, в изоляторах – два человека", - сообщает министерство.