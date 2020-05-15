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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T20:46
https://ria.ru/20200515/1571524336.html
Коронавирус выявили у 1622 российских военных
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1622 российских военных

20:09 15.05.2020 (обновлено: 20:46 15.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1622 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1234 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"По состоянию на 15 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1622 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 361 человек; в изоляторах по месту службы– 553 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –19 человек; изолированы на дому – 689 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что один человек находится в тяжелом состоянии, 11 - средней тяжести 11, остальные без симптомов. Выздоровели 670 человек.
"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 1234 человека, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 274 человека; в изоляторах по месту службы – 793 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 38 человек; изолированы на дому – 129 человек", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлены 18 человек с коронавирусом, выздоровели 290.
"Инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ – 389 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 49 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 47 человек, изолированы на дому – 291 человек, в изоляторах – два человека", - сообщает министерство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
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