В Йошкар-Оле директора парка осудили за растрату

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Директор парка в Йошкар-Оле осужден на 2 года 3 месяца за растрату 5 миллионов рублей при заключении невыгодных контрактов, сообщает следственное управление СК РФ по республике Марий Эл.
По версии следствия, до мая 2019 года директор Центрального парка культуры и отдыха столицы республики, завышая цены, заключал заведомо невыгодные для учреждения договора. Так, в период с июля 2014 по май 2019 года было заключено 88 договоров по предоставлению аппаратуры звукоусиления по завышенной по сравнению с рыночной цене на общую сумму свыше 5,5 миллиона рублей.
"Директор парка признан виновным в растрате вверенного имущества в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении регионального СУСК.