В Йошкар-Оле директора парка осудили за растрату

По версии следствия, до мая 2019 года директор Центрального парка культуры и отдыха столицы республики, завышая цены, заключал заведомо невыгодные для учреждения договора. Так, в период с июля 2014 по май 2019 года было заключено 88 договоров по предоставлению аппаратуры звукоусиления по завышенной по сравнению с рыночной цене на общую сумму свыше 5,5 миллиона рублей.