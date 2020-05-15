Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T19:10
https://ria.ru/20200515/1571521804.html
В Йошкар-Оле директора парка осудили за растрату
https://cdn25.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ad5774a4b1d0b230579f94794ece7d0b.jpg
РИА Новости

В Йошкар-Оле директора парка осудили за растрату

19:10 15.05.2020
475
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Директор парка в Йошкар-Оле осужден на 2 года 3 месяца за растрату 5 миллионов рублей при заключении невыгодных контрактов, сообщает следственное управление СК РФ по республике Марий Эл.
По версии следствия, до мая 2019 года директор Центрального парка культуры и отдыха столицы республики, завышая цены, заключал заведомо невыгодные для учреждения договора. Так, в период с июля 2014 по май 2019 года было заключено 88 договоров по предоставлению аппаратуры звукоусиления по завышенной по сравнению с рыночной цене на общую сумму свыше 5,5 миллиона рублей.
"Директор парка признан виновным в растрате вверенного имущества в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Статуя Фемиды
26 марта, 08:12
В Якутии начальника сельской почты осудили за крупное хищение
500010
Обсудить 0
Республика Марий ЭлСледственный комитет России (СК РФ)Йошкар-ОлаПроисшествия
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"
Покупки в интернете
Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"
Центр НАСА в шате Флорида, США
В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил внести изменения в закон о пособиях на первого ребенка
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Число случаев COVID-19 в Канаде превысило 73 тысячи
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния