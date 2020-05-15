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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:59
https://ria.ru/20200515/1571521280.html
Первые медики в Петербурге, заразившиеся COVID-19, получили компенсации
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541249_0:135:2587:1590_1036x0_80_0_0_563c8141cd0dfe47b3018cbe9e241dda.jpg
РИА Новости

Первые медики в Петербурге, заразившиеся COVID-19, получили компенсации

18:58 15.05.2020 (обновлено: 18:59 15.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинАвтомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Восемь медиков в Санкт-Петербурге, заразившиеся COVID-19 при оказании помощи пациентам, получили по 300 тысяч рублей компенсации из городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.
"На сегодняшний день выплаты по 300 тысяч рублей получили восемь медиков. Членам семьи одного медработника, умершего из-за заражения COVID-19, выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процедура подачи документов для получения единовременных компенсаций медикам, пострадавшим при оказании помощи зараженным пациентам, упрощена. Для медработников открыта горячая линия, где они могут получить подробные консультации по этим выплатам.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что с начала эпидемии 1465 медицинских работников заразились коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей, смерть от коронавирусной инфекции официально подтверждена у четырех медиков.
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Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление об установлении единовременных выплат медицинским работникам госучреждений здравоохранения, пострадавшим при оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В случае заражения медработника коронавирусной инфекцией единовременная выплата составит 300 тысяч рублей, в случае установления медицинскому работнику инвалидности вследствие заражения коронавирусной инфекцией - в размере 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника в связи с заражением коронавирусной инфекцией членам его семьи предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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