Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 уволился после жалоб медиков на маленькие доплаты, сообщил РИА Новости заместитель главы регионального Минздрава Илья Соваков.

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.

После этого Минздрав попросил главврача медучреждения дать разъяснения.

"Он понял допущенную ошибку, принял решение оставить руководство больницей, написал заявление по собственному желанию. Сегодня уже и. о. главврача связался с коллективом, была проведена достаточно большая работа, достигнуто полное взаимопонимание между главным врачом и коллективом", — рассказал Соваков.

Также представитель ведомства подчеркнул, что для решения этой проблемы врачи могли обратиться на горячую линию регионального Минздрава. На данный момент они получили все положенные им выплаты.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил выплатить медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, дополнительные средства. Для врачей эта сумма составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч.

В понедельник глава государства обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя деньги в регионы поступили, и поручил губернаторам решить проблему до 15 мая. Сегодня он в очередной раз призвал чиновников не разводить "бюрократическую канитель" и проконтролировать, чтобы врачи получили положенные им средства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,3 миллиона человек, около 295 тысяч умерли. В России выявили почти 263 тысячи случаев заболевания COVID-19, 2,4 тысячи пациентов умерли, более 58 тысяч выздоровели.