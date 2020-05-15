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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T20:23
https://ria.ru/20200515/1571521025.html
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
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РИА Новости

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

18:55 15.05.2020 (обновлено: 20:23 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 уволился после жалоб медиков на маленькие доплаты, сообщил РИА Новости заместитель главы регионального Минздрава Илья Соваков.
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
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После этого Минздрав попросил главврача медучреждения дать разъяснения.
"Он понял допущенную ошибку, принял решение оставить руководство больницей, написал заявление по собственному желанию. Сегодня уже и. о. главврача связался с коллективом, была проведена достаточно большая работа, достигнуто полное взаимопонимание между главным врачом и коллективом", — рассказал Соваков.
Также представитель ведомства подчеркнул, что для решения этой проблемы врачи могли обратиться на горячую линию регионального Минздрава. На данный момент они получили все положенные им выплаты.
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В начале апреля президент Владимир Путин поручил выплатить медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, дополнительные средства. Для врачей эта сумма составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч.
В понедельник глава государства обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя деньги в регионы поступили, и поручил губернаторам решить проблему до 15 мая. Сегодня он в очередной раз призвал чиновников не разводить "бюрократическую канитель" и проконтролировать, чтобы врачи получили положенные им средства.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,3 миллиона человек, около 295 тысяч умерли. В России выявили почти 263 тысячи случаев заболевания COVID-19, 2,4 тысячи пациентов умерли, более 58 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКалужская областьОбщество
Популярные комментарии
Можно подумать, что он сам формулу расчета придумал. Это разработка минздрава и главврач ее выполняет.. как и другие главврачи по стране. Почему в минздраве все тогда шоколаде?
15 мая, 19:12
brega
151175252
Ушел с деньгами, наверно парашют был из денег для выплат за короновирус всей больнице. Сейчас купит себе очередное денежное место. Такие не пропадают, если не посадят
15 мая, 18:59
Ю.Юрий .
134727443
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