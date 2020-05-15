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2020-05-15T18:47
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Совфед рассмотрит поправки о переносе выборов глав регионов при ЧС
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РИА Новости

Совфед рассмотрит поправки о переносе выборов глав регионов при ЧС

18:47 15.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Совет федерации рассмотрит 20 мая поправки в закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан", предусматривающие, в частности, что при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности выборы главы региона можно будет отложить, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Интересы граждан являются предпосылкой для внесения предложенных изменений. Так, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации поправки позволяют отложить выборы, в частности, главы субъекта Российской Федерации", - сказал он журналистам.
Электронная урна для голосования на избирательном участке №2579 в Москве, где проходят выборы президента РФ. 18 марта 2018
13 мая, 18:37
Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании
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Андрей КлишасСовет Федерации РФПолитика
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