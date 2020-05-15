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2020-05-15T18:46
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Глава ЛНР учредил день конституции республики
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РИА Новости

Глава ЛНР учредил день конституции республики

18:45 15.05.2020 (обновлено: 18:46 15.05.2020)
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© Фото : Администрация главы ЛНРМитинг, посвященный 77-ой годовщине освобождения Луганска (Ворошиловграда в СССР) от немецко-фашистских захватчиков
Митинг, посвященный 77-ой годовщине освобождения Луганска (Ворошиловграда в СССР) от немецко-фашистских захватчиков
© Фото : Администрация главы ЛНР
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом назначил 18 мая днем конституции ЛНР.
Народный Совет ЛНР 18 мая 2014 года принял временный основной закон (конституцию) Луганской народной республики.
"Установить в Луганской народной республике памятную дату 18 мая – день конституции Луганской народной республики", - говорится в тексте документа.
Согласно принятому документу, такое решение принято, учитывая "важность принятия конституции Луганской народной республики, положившей начало развитию республики", а также особое значение конституции в становлении Луганской народной республики как демократического, правового и социального государства.
Данный указ вступил в силу в пятницу.
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