Глава ЛНР учредил день конституции республики

ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом назначил 18 мая днем конституции ЛНР.
Народный Совет ЛНР 18 мая 2014 года принял временный основной закон (конституцию) Луганской народной республики.
"Установить в Луганской народной республике памятную дату 18 мая – день конституции Луганской народной республики", - говорится в тексте документа.
Согласно принятому документу, такое решение принято, учитывая "важность принятия конституции Луганской народной республики, положившей начало развитию республики", а также особое значение конституции в становлении Луганской народной республики как демократического, правового и социального государства.
Данный указ вступил в силу в пятницу.