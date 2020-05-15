Глава ЛНР учредил день конституции республики

"Установить в Луганской народной республике памятную дату 18 мая – день конституции Луганской народной республики", - говорится в тексте документа.

Согласно принятому документу, такое решение принято, учитывая "важность принятия конституции Луганской народной республики, положившей начало развитию республики", а также особое значение конституции в становлении Луганской народной республики как демократического, правового и социального государства.