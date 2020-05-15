МИД прокомментировал блокировку российских интернет-ресурсов на Украине

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блокировка российских интернет-ресурсов на Блокировка российских интернет-ресурсов на Украине является актом прямой цензуры, Москва будет требовать от представителя ОБСЕ по свободе СМИ должной реакции на подобные действия Киева, заявил в пятницу МИД РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года.

"В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов. Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации", - говорится в сообщении российского министерства.

В МИД РФ подчеркнули, что блокировка российских ресурсов – "это лишь "малая доля" произвола в отношении СМИ на Украине, где журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы". "Киевские власти ведут последовательную политику репрессий в отношении СМИ, ужесточая законодательство и госрегулирование медиапространства, а также применяя административные и иные формы давления на журналистов. Кроме того, до сих пор остаются нерасследованными убийства в этой стране ряда представителей СМИ, в том числе преступления 2014 года, жертвами которых стали Андрей Стенин, Антон Волошин, Игорь Корнелюк и Анатолий Клян", - добавили в ведомстве.

"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО, в том числе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать должным образом, а европейских и заокеанских партнеров Киева пояснить – как политика украинских властей сочетается с демократическими ценностями и принципами", - подчеркнули в министерстве.

Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.