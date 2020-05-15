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2020-05-15T18:16
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Кузнецова заявила о росте нареканий к работе органов опеки
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РИА Новости

Кузнецова заявила о росте нареканий к работе органов опеки

18:17 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Жалоб на действия органов опеки в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступает все больше, заявила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.
В ноябре прошлого года Владимир Жириновский заявлял о намерении фракции ЛДПР подготовить законопроект о ликвидации органов опеки в России и создании новой организации. Кузнецова отметила, что необходимо реформировать систему органов опеки, но не стоит говорить о полной ее ликвидации, потому что это может негативно отразиться на семье.
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"К сожалению, все больше и больше случаев нарекания к деятельности органов опеки попечительства мы встречаем в своей работе. И, безусловно, на этой неделе мы рассматривали случай в Воронежской области с беременностью девочки 2007 года рождения, в семье, куда было передано 11 приемных детей", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Уточняется, что уголовное дело на сотрудников органов опеки и попечительства уже заведено, и выявлены множественные нарушения в деятельности.
Кроме того, омбудсмен также рассказала об инциденте в Кемерово, когда ребенок два года после смерти матери жил в медицинском учреждении, не получая иную поддержку и помощь. Однако сейчас, по информации Кузнецовой, ребенок переведен в интернат.
"Все это говорит о необходимости скорейшего системного разрешения этого вопроса. Мы об этом неоднократно говорили, соответствующие документы и обращения нами уже направлены", - заключила Кузнецова.
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Анна КузнецоваЛДПРВладимир ЖириновскийКемеровоВоронежская областьОбщество
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