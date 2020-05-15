Кузнецова заявила о росте нареканий к работе органов опеки

Уточняется, что уголовное дело на сотрудников органов опеки и попечительства уже заведено, и выявлены множественные нарушения в деятельности.

"Все это говорит о необходимости скорейшего системного разрешения этого вопроса. Мы об этом неоднократно говорили, соответствующие документы и обращения нами уже направлены", - заключила Кузнецова.