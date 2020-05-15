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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T23:45
https://ria.ru/20200515/1571517750.html
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
https://cdn25.img.ria.ru/images/156376/49/1563764924_0:170:1942:1262_1036x0_80_0_0_56e73a0fcadac85f4d53d44cc8a7b24b.jpg
РИА Новости

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

17:58 15.05.2020 (обновлено: 23:45 15.05.2020)
114200
© РИА Новости / Алексей НикольскийВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
На втором месте по риску заражения идут люди первой и третьей группой крови. Реже всего новой инфекции подтверждены люди с четвертой группой крови.
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На вопрос, может ли такая статистика быть связана с тем, что вторая группа крови является самой распространенной, Скворцова ответила, что "это нужно посмотреть".

Когда проявляются симптомы

Она также рассказала о том, сколько дней проходит от заболевания до симптомов.
По словам главы ФМБА, в среднем на это уходит около пяти дней, однако во многих случаях симптомы проявляются через 14 или даже 20 дней.
"Это определяется состоянием иммунной системы человека", — сказала Скворцова на пресс-конференции.
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Работа над вакциной

Глава ФМБА также рассказала, как прошли доклинические исследования лекарства.
По ее словам, препарат "Мефлохин" показал, что полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов в очень маленькой дозе.
Кроме того, если его применить до инфицирования, то снижается риск заражения на 50-75 процентов. Таким образом, препарат имеет как профилактический, так и лечебный потенциал.
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Исследования "Мефлохина" на людях показывают, что к концу первой недели у 70 процентов проходит инфекция, однако это только предварительные данные.
Скворцова также рассказала, что препарат имеет побочные действия, они проявляются у каждого четвертого пациента, однако они легко переносимые. Так, "Мефлохин" может вызывать ощущение перебоя в сердце, а также нарушение сна.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Ей чего статисты пихнули в руки, то она и сказала.А то что людей со второй группой крови больше в разы,поэтому и больных больше ей не говорили,а сама не подумала.
15 мая, 18:33
аэальберт энштейн
7040103
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