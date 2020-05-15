Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
На втором месте по риску заражения идут люди первой и третьей группой крови. Реже всего новой инфекции подтверждены люди с четвертой группой крови.
На вопрос, может ли такая статистика быть связана с тем, что вторая группа крови является самой распространенной, Скворцова ответила, что "это нужно посмотреть".
Когда проявляются симптомы
Она также рассказала о том, сколько дней проходит от заболевания до симптомов.
По словам главы ФМБА, в среднем на это уходит около пяти дней, однако во многих случаях симптомы проявляются через 14 или даже 20 дней.
"Это определяется состоянием иммунной системы человека", — сказала Скворцова на пресс-конференции.
Работа над вакциной
Глава ФМБА также рассказала, как прошли доклинические исследования лекарства.
По ее словам, препарат "Мефлохин" показал, что полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов в очень маленькой дозе.
Кроме того, если его применить до инфицирования, то снижается риск заражения на 50-75 процентов. Таким образом, препарат имеет как профилактический, так и лечебный потенциал.
Исследования "Мефлохина" на людях показывают, что к концу первой недели у 70 процентов проходит инфекция, однако это только предварительные данные.
Скворцова также рассказала, что препарат имеет побочные действия, они проявляются у каждого четвертого пациента, однако они легко переносимые. Так, "Мефлохин" может вызывать ощущение перебоя в сердце, а также нарушение сна.