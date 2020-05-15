Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова

На втором месте по риску заражения идут люди первой и третьей группой крови. Реже всего новой инфекции подтверждены люди с четвертой группой крови.

На вопрос, может ли такая статистика быть связана с тем, что вторая группа крови является самой распространенной, Скворцова ответила, что "это нужно посмотреть".

Когда проявляются симптомы

Она также рассказала о том, сколько дней проходит от заболевания до симптомов.

По словам главы ФМБА, в среднем на это уходит около пяти дней, однако во многих случаях симптомы проявляются через 14 или даже 20 дней.

"Это определяется состоянием иммунной системы человека", — сказала Скворцова на пресс-конференции.

Работа над вакциной

Глава ФМБА также рассказала, как прошли доклинические исследования лекарства.

По ее словам, препарат "Мефлохин" показал, что полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов в очень маленькой дозе.

Кроме того, если его применить до инфицирования, то снижается риск заражения на 50-75 процентов. Таким образом, препарат имеет как профилактический, так и лечебный потенциал.

Исследования "Мефлохина" на людях показывают, что к концу первой недели у 70 процентов проходит инфекция, однако это только предварительные данные.