В Ростовской области почти 30 многодетных семей получили микроавтобусы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая – РИА Новости. Почти 30 многодетных семей из Почти 30 многодетных семей из Ростовской области в текущем году уже получили микроавтобусы по программе социальной поддержки детства в регионе, сообщила журналистам министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

В пятницу ключи от микроавтобуса торжественно вручили семье Богза, в которой воспитываются восемь детей – пять девочек и три мальчика. Семья проживает в селе Приморка Неклиновского района области. Родители имеют благодарственные письма за активную помощь школе и хорошее воспитание детей.

"Это не единственная семья, получившая такую меру поддержки. В текущем году автомобили уже получили 29 многодетных семей. Всего до конца года транспортом обеспечат 35 семей в области", - сказала Елисеева, уточнив, что на эти цели из областного бюджета выделено более 52 миллионов рублей.

Согласно областному закону, право на получение микроавтобуса имеют малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Также поддержку могут рассчитывать малоимущие многодетные семьи, в составе которых не менее 3 лет воспитываются дети, находящиеся под опекой.

"Приятно отметить, что из этих 35 семей (которые в этом году получат микроавтобусы), в четырех семьях воспитываются дети, которые находятся под опекой. Эта норма областным законом предусмотрена, и мы рады что такие семьи у нас есть", - заключила министр.

Елисеева напомнила, что подобный закон действовал на территории области с 2011 по 2016 годы. За это время 95 многодетных семей получили микроавтобусы за счет средств областного бюджета. С 2017 года закон был отменен, поскольку все семьи, подходящие по его критериям, уже были обеспечены транспортом. В 2020 году по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева соцподдержка была возобновлена. Она расширила действующий региональный социальный пакет.

"Помощь семьям с детьми – это краеугольный камень всей социальной политики России как на федеральном, так и на региональном уровне. А многодетные семьи в этом контексте особенно важны – они показывают ценный пример всему обществу, помогая многим сделать осознанный выбор в пользу семейного образа жизни. Именно поэтому они всегда будут получать первоочередную поддержку со стороны государства", - отметил Голубев.