В Пензенской области продлили режим самоизоляции

САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу своим постановлением продлил режим самоизоляции для всех жителей до 31 мая.
Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
"Слова "по 17 мая 2020 включительно" заменить словами "по 31 мая 2020 включительно", - говорится в постановлении губернатора.
Как пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале, режим повышенной готовности в области продлили также до 31 мая "со всеми действующими ограничениями".
Ранее губернатор поручал к 12 мая разработать план поэтапного снятия ограничений. Однако заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Татьяна Малова 13 мая заявила, что регион пока не подошел к первому этапу снятия ограничений, так как область не соответствует двум из трех критериев для смягчения введенных мер - по коэффициенту распространения инфекции и по наличию свободного коечного фонда для COVID-пациентов.
Всего в области лабораторно подтверждены 985 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 658.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.