Южная Осетия продлила запрет на пересечение границы с Россией

ЦХИНВАЛ, 15 мая - РИА Новости. Полный запрет на пересечение границы Полный запрет на пересечение границы Южной Осетии с РФ из-за COVID-19 продлён до 25 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева.

Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом, он не касался отдельных категорий граждан.

После появления первых случаев заражения коронавирусом власти Южной Осетии приняли решение о полном закрытии границы с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая.

В республике лабораторно подтверждено 30 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.

Правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форма обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.