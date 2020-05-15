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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:33
https://ria.ru/20200515/1571515717.html
Южная Осетия продлила запрет на пересечение границы с Россией
https://cdn24.img.ria.ru/images/155961/16/1559611654_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_f00d5d4a9d4f02654e88b15b0adb94ea.jpg
РИА Новости

Южная Осетия продлила запрет на пересечение границы с Россией

17:32 15.05.2020 (обновлено: 17:33 15.05.2020)
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© Sputnik / Наталья АйриянГраница Южной Осетии и Грузии
Граница Южной Осетии и Грузии
© Sputnik / Наталья Айриян
ЦХИНВАЛ, 15 мая - РИА Новости. Полный запрет на пересечение границы Южной Осетии с РФ из-за COVID-19 продлён до 25 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева.
Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом, он не касался отдельных категорий граждан.
После появления первых случаев заражения коронавирусом власти Южной Осетии приняли решение о полном закрытии границы с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая.
В республике лабораторно подтверждено 30 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.
Правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форма обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнатолий БибиловЮжная ОсетияВ мире
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