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2020-05-15T17:20
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Женщины-машинисты будут работать на Филевской линии метро с 2021 года
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РИА Новости

Женщины-машинисты будут работать на Филевской линии метро с 2021 года

17:20 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоезд московского метро "Москва"
Поезд московского метро Москва
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Поезд московского метро "Москва". Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Женщины-машинисты будут работать на Филёвской линии на поездах "Москва" с 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости начальник московского метрополитена Виктор Козловский.
"С 2021 года женщины смогут работать машинистами поездов метро. Сейчас на обучении первая группа из числа сотрудниц метрополитена. Они будут управлять современными и комфортными поездами "Москва". Скорее всего, на Филёвской линии", - рассказал Козловский.
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По его словам, требования к кандидатам на обучение очень высокие, прежде всего, к состоянию здоровья. После подачи документов и прохождения собеседования будущие машинисты прошли психологическое тестирование на стрессоустойчивость.
В марте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что запрет женщинам работать машинистами метро снят благодаря ставшим более комфортными условиям работы. Первые 25 будущих машинистов электропоездов уже осваивают эту востребованную профессию. В ближайшие пять лет Московский метрополитен может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов.
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