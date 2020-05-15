Женщины-машинисты будут работать на Филевской линии метро с 2021 года

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Женщины-машинисты будут работать на Филёвской линии на поездах "Москва" с 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости начальник московского метрополитена Виктор Козловский.
"С 2021 года женщины смогут работать машинистами поездов метро. Сейчас на обучении первая группа из числа сотрудниц метрополитена. Они будут управлять современными и комфортными поездами "Москва". Скорее всего, на Филёвской линии", - рассказал Козловский.
По его словам, требования к кандидатам на обучение очень высокие, прежде всего, к состоянию здоровья. После подачи документов и прохождения собеседования будущие машинисты прошли психологическое тестирование на стрессоустойчивость.
В марте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что запрет женщинам работать машинистами метро снят благодаря ставшим более комфортными условиям работы. Первые 25 будущих машинистов электропоездов уже осваивают эту востребованную профессию. В ближайшие пять лет Московский метрополитен может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов.