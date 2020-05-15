Женщины-машинисты будут работать на Филевской линии метро с 2021 года

"С 2021 года женщины смогут работать машинистами поездов метро. Сейчас на обучении первая группа из числа сотрудниц метрополитена. Они будут управлять современными и комфортными поездами "Москва". Скорее всего, на Филёвской линии", - рассказал Козловский.