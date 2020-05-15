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2020-05-15T17:18
https://ria.ru/20200515/1571514690.html
Начальник московского метро: призраков в подземке нет
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РИА Новости

Начальник московского метро: призраков в подземке нет

17:18 15.05.2020
437
© Фото : Пресс-служба Московского метрополитена / Перейти в фотобанкНачальник Московского метрополитена Виктор Козловский
Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский
© Фото : Пресс-служба Московского метрополитена
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Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Призраков и необычных животных в метро нет, а его отлаженная работа - "вовсе не волшебство", заявил в интервью РИА Новости начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.
"Я не верю в мистику, я инженер. Могу сказать одно: призраков и необычных животных в метро нет. И то, что оно работает как часы, то, что у нас лучшее метро в мире, – это вовсе не волшебство, а ежедневный труд каждого сотрудника метро и коллег из транспортного комплекса и правительства Москвы", - сказал Козловский, отвечая на вопрос, замечал ли он что-то мистическое при эксплуатации метро, учитывая разные городские легенды.
Читайте полный текст интервью Виктора Козловского >>
Самое красивое и точное на свете: 85 лет московскому метро
© РИА Новости

История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда стартовало движение поездов от станции "Сокольники" до "Парка культуры". Первым пассажиром подземки стал герой труда с завода "Красный пролетарий" Петр Николаевич Латышев, именно ему продали билет № 1 серии "А".

Первый поезд Московского метро совершает пробный рейс
1 из 29

История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда стартовало движение поездов от станции "Сокольники" до "Парка культуры". Первым пассажиром подземки стал герой труда с завода "Красный пролетарий" Петр Николаевич Латышев, именно ему продали билет № 1 серии "А".

© РИА Новости
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут Кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре.

Туристы на станции Комсомольская кольцевой линии Московского метрополитена
2 из 29

Хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут Кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков

В 1940-е годы будущую линию называли Большим кольцом. На станции "Курская Кольцевая" и сейчас есть надпись "Курская Большого кольца 1945-1949". Проект развития метро 1947 года предусматривал создание Малой кольцевой линии примерно в границах Бульварного кольца.

Табличка “Курская Большого кольца” на станции Курская
3 из 29

В 1940-е годы будущую линию называли Большим кольцом. На станции "Курская Кольцевая" и сейчас есть надпись "Курская Большого кольца 1945-1949". Проект развития метро 1947 года предусматривал создание Малой кольцевой линии примерно в границах Бульварного кольца.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

В проектировании метро принимали участие видные советские архитекторы. Каждая станция Кольцевой линии — объект культурного наследия регионального значения.

На фото: скульптура "Рабочий-дружинник" у павильона станции "Краснопресненская".

Скульптура Рабочий-дружинник у павильона станции Краснопресненская московского метро
4 из 29

В проектировании метро принимали участие видные советские архитекторы. Каждая станция Кольцевой линии — объект культурного наследия регионального значения.

На фото: скульптура "Рабочий-дружинник" у павильона станции "Краснопресненская".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Чтобы проехать все кольцо и выйти на той же станции, понадобится всего полчаса.

Пассажиры в вагоне поезда Акварель Московского метрополитена. В тематическом поезде представлена новая экспозиция картин художников-акварелистов из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. Состав отправился в путь по Арбатско-Покровской линии московского метро
5 из 29

Чтобы проехать все кольцо и выйти на той же станции, понадобится всего полчаса.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На радиальных линиях станции при движении к центру Москвы объявляют мужскими голосами , от центра — женскими. На Кольцевой мужские голоса объявляют станции при движении по часовой стрелке, а женские — против часовой.

Пассажиры на станции Авиамоторная Некрасовской линии Московского метрополитена
6 из 29

На радиальных линиях станции при движении к центру Москвы объявляют мужскими голосами , от центра — женскими. На Кольцевой мужские голоса объявляют станции при движении по часовой стрелке, а женские — против часовой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Вряд ли есть в Москве такой человек, который не слышал бы о магической силе скульптур Матвея Манизера на станции "Площадь Революции". Одна из самых популярных фигур — "Разведчик с собакой". Студенты, чтобы сдать экзамен, приезжают сюда, чтобы потереть нос или лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят удачу.

Девушка на станции Площадь Революции Московского метрополитена
7 из 29

Вряд ли есть в Москве такой человек, который не слышал бы о магической силе скульптур Матвея Манизера на станции "Площадь Революции". Одна из самых популярных фигур — "Разведчик с собакой". Студенты, чтобы сдать экзамен, приезжают сюда, чтобы потереть нос или лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят удачу.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сегодня метрополитен — это 15 линий, 238 станций (не считая Московского центрального кольца) и восемь с половиной миллионов пассажиров в день. Абсолютный рекорд зафиксировали 26 декабря 2014 года — тогда подземкой воспользовались девять миллионов 715 тысяч 635 человек.

Пассажиры на станции Парк культуры кольцевой линии московского метрополитена в час пик
8 из 29

Сегодня метрополитен — это 15 линий, 238 станций (не считая Московского центрального кольца) и восемь с половиной миллионов пассажиров в день. Абсолютный рекорд зафиксировали 26 декабря 2014 года — тогда подземкой воспользовались девять миллионов 715 тысяч 635 человек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Средний интервал между поездами в московском метро составляет две с половиной минуты, а в часы пик составы ходят каждые 90 секунд. По словам главы столичного департамента транспорта, пунктуальность работы подземки составляет 99,98%.

Машинисты поезда Москва (заводское обозначение 81-765) на параде поездов Московского метро
9 из 29

Средний интервал между поездами в московском метро составляет две с половиной минуты, а в часы пик составы ходят каждые 90 секунд. По словам главы столичного департамента транспорта, пунктуальность работы подземки составляет 99,98%.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Аркадий Шайхет

В годы Великой Отечественной войны метро было для москвичей бомбоубежищем, библиотекой, концертным залом и даже больницей. На некоторых станциях располагались военные и государственные учреждения. Так, на "Маяковской" находился командный пункт московского штаба ПВО, отсюда была налажена связь со всеми районами города и с фронтом, велось руководство обороной столицы.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Женщины и дети во время бомбардировки скрываются на станции метро Маяковская
10 из 29

В годы Великой Отечественной войны метро было для москвичей бомбоубежищем, библиотекой, концертным залом и даже больницей. На некоторых станциях располагались военные и государственные учреждения. Так, на "Маяковской" находился командный пункт московского штаба ПВО, отсюда была налажена связь со всеми районами города и с фронтом, велось руководство обороной столицы.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
© РИА Новости / П.Минев

В 1960-е годы метро стремительно расширялось. Ветки подземки протянулись к отдаленным районам города, в вестибюлях появились турникеты, а сами станции начали строить по типовым проектам.

Пассажиры московского метрополитена
11 из 29

В 1960-е годы метро стремительно расширялось. Ветки подземки протянулись к отдаленным районам города, в вестибюлях появились турникеты, а сами станции начали строить по типовым проектам.

© РИА Новости / П.Минев
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Масштабная программа развития метро продолжается по сей день. Сегодня в столице реализуют проект удвоения протяженности линий и количества станций подземки.

Тоннелепроходческий щит в демонтажной камере во время строительства станции московского метрополитена Нижняя Масловка
12 из 29

Масштабная программа развития метро продолжается по сей день. Сегодня в столице реализуют проект удвоения протяженности линий и количества станций подземки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанк

Сложнейшей транспортной системой транспорта управляет огромный коллектив. В московском метро работают 60 тысяч человек: машинисты, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники.

Рабочие во время строительства станции Фонвизинская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
13 из 29

Сложнейшей транспортной системой транспорта управляет огромный коллектив. В московском метро работают 60 тысяч человек: машинисты, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники.

© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

В честь юбилеев, тематических акций и выдающихся личностей в Москве запускают именные поезда. Один из них — поезд-галерею "Акварель" с репродукциями картин — запустили ко Дню защиты детей в 2007 году.

Запуск поезда Акварель с обновлённой экспозицией Город в живописи в Московском метрополитене
14 из 29

В честь юбилеев, тематических акций и выдающихся личностей в Москве запускают именные поезда. Один из них — поезд-галерею "Акварель" с репродукциями картин — запустили ко Дню защиты детей в 2007 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Иногда в метро происходят неожиданные акции. В 2017 году перед Днем Победы в вестибюле станции "Курская" выступили музыканты Государственного духового оркестра.

Государственный духовой оркестр России выступает в объединенном вестибюле станции Курская Кольцевой и Арбатской-Покровской линий Московского метрополитена в преддверии Дня Победы
15 из 29

Иногда в метро происходят неожиданные акции. В 2017 году перед Днем Победы в вестибюле станции "Курская" выступили музыканты Государственного духового оркестра.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

А во время недели моды Moscow Fashion Week 2019 года коллекцию бренда "Концепт-Стор" представили на станции метро "Деловой центр".

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции бренда Концепт-Стор на станции метрополитена Деловой центр в рамках недели моды Moscow Fashion Week в Гостином дворе в Москве
16 из 29

А во время недели моды Moscow Fashion Week 2019 года коллекцию бренда "Концепт-Стор" представили на станции метро "Деловой центр".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Москва может стать одним из первых в мире городов, где заработает оплата проезда по системе распознавания лиц. Тестировать нововведение начали в 2019 году. Первыми двумя станциями, где появились видеокамеры, были "Октябрьское Поле" и "Сухаревская".

Пассажиры московского метро проходят через турникеты на станции Октябрьское Поле. На турникетах станции метро Октябрьское Поле появились видеокамеры. Данное оборудование установили в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц
17 из 29

Москва может стать одним из первых в мире городов, где заработает оплата проезда по системе распознавания лиц. Тестировать нововведение начали в 2019 году. Первыми двумя станциями, где появились видеокамеры, были "Октябрьское Поле" и "Сухаревская".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С 22 апреля 2020-го в Москве из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции ввели систему автоматического контроля цифровых пропусков. Для проезда по городу можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты. Пассажирам необходимо включить номер электронной транспортной карты в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки.

Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве
18 из 29

С 22 апреля 2020-го в Москве из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции ввели систему автоматического контроля цифровых пропусков. Для проезда по городу можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты. Пассажирам необходимо включить номер электронной транспортной карты в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Метро по-прежнему играет ключевую роль в жизни города.

Инженер на строительстве станции Московского метрополитена Коммунарка на Сокольнической линии
19 из 29

Метро по-прежнему играет ключевую роль в жизни города.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгения Новоженина

В 2016 году метро стало концертной площадкой для участников акции "Ночь искусств". В вестибюле станции "Маяковская" выступил коллектив 1/2 Orchestra.

Концерт 1/2 Orchestra в вестибюле станции московского метрополитена Маяковская в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции Ночь искусств
20 из 29

В 2016 году метро стало концертной площадкой для участников акции "Ночь искусств". В вестибюле станции "Маяковская" выступил коллектив 1/2 Orchestra.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 2017 году пассажиры подземки смогли принять участие в мастер-классе по футбольному фристайлу, который проводил призер международных фестивалей Константин Гаврилов.

Призер международных фестивалей Константин Гаврилов во время мастер-класса по футбольному фристайлу, посвященному Кубку Конфедераций FIFA 2017, в переходе между станцией метро Ленинский проспект и станцией МЦК Площадь Гагарина в Москве
21 из 29

В 2017 году пассажиры подземки смогли принять участие в мастер-классе по футбольному фристайлу, который проводил призер международных фестивалей Константин Гаврилов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

В 2003 году в канун 9 Мая в московском метро открыли станцию "Парк Победы", вестибюль и платформы которой соединил самый длинный в мире эскалатор — 126-метровый. Станцию, облицованную гранитом и мрамором, украсили панно Зураба Церетели, посвященные героическим страницам отечественной истории — Отечественной войне 1812-го и Великой Отечественной 1941-1945 годов.

Панно, посвященное победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на одной из стен станции московского метро Парк Победы. Художник Зураб Церетели
22 из 29

В 2003 году в канун 9 Мая в московском метро открыли станцию "Парк Победы", вестибюль и платформы которой соединил самый длинный в мире эскалатор — 126-метровый. Станцию, облицованную гранитом и мрамором, украсили панно Зураба Церетели, посвященные героическим страницам отечественной истории — Отечественной войне 1812-го и Великой Отечественной 1941-1945 годов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© Фото : Московский метрополитен

"Новослободская" — одна из самых узнаваемых и красивых станций. Вестибюль украшают 32 эффектно подсвечиваемых витража. Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобия фантастических цветов, растений, звезд. Внутрь витражей, в верхнюю часть, вставлены небольшие медальоны с изображением жанровых сценок идеальной мирной жизни.

Пассажиры на станции Новослободская
23 из 29

"Новослободская" — одна из самых узнаваемых и красивых станций. Вестибюль украшают 32 эффектно подсвечиваемых витража. Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобия фантастических цветов, растений, звезд. Внутрь витражей, в верхнюю часть, вставлены небольшие медальоны с изображением жанровых сценок идеальной мирной жизни.

© Фото : Московский метрополитен
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Логотип Московского метрополитена — красная буква "М" с засечками у основания. С 1979 до 2014 год логотип имел синий контур в виде тоннеля в разрезе, однако при ребрендинге московского транспорта решено было создать единообразное начертание.

Красная буква М – логотип Московского метро
24 из 29

Логотип Московского метрополитена — красная буква "М" с засечками у основания. С 1979 до 2014 год логотип имел синий контур в виде тоннеля в разрезе, однако при ребрендинге московского транспорта решено было создать единообразное начертание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Декабрьским вечером в 2019 году станция "Деловой центр" подземки превратилась в арену ледового шоу "Щелкунчик". Зрителями представления стали пассажиры, победившие в новогоднем конкурсе метрополитена. Гости даже смогли покататься на коньках.

Ледовое шоу Щелкунчик в Московском метрополитене
25 из 29

Декабрьским вечером в 2019 году станция "Деловой центр" подземки превратилась в арену ледового шоу "Щелкунчик". Зрителями представления стали пассажиры, победившие в новогоднем конкурсе метрополитена. Гости даже смогли покататься на коньках.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

"Новогодний поезд" курсирует в метро с 2016 года в декабре — январе и создает москвичам праздничное настроение. В составе есть вагон, посвященный Рождеству.

Пассажиры Рождественского вагона в составе Новогоднего поезда Московского метрополитена
26 из 29

"Новогодний поезд" курсирует в метро с 2016 года в декабре — январе и создает москвичам праздничное настроение. В составе есть вагон, посвященный Рождеству.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Сейчас метро, как и весь город, переживает непростые времена. После введения в Москве режима самоизоляции количество пассажиров резко сократилось.

Чоломбитько Юлия - дежурная по станции Маяковская Московского метрополитена
27 из 29

Сейчас метро, как и весь город, переживает непростые времена. После введения в Москве режима самоизоляции количество пассажиров резко сократилось.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В метро ежедневно с момента объявления пандемии коронавируса каждые полтора-два часа дезинфицируют вагоны и все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки.

Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию в переходе станции метро Киевская в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
28 из 29

В метро ежедневно с момента объявления пандемии коронавируса каждые полтора-два часа дезинфицируют вагоны и все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© Фото : пресс-служба Московского метрополитена

Несмотря ни на какие трудности, подземка продолжает работать по обычному графику и обеспечивать жизнь города.

На фото: машинист электропоезда московского метро Николай Петров.

Петров Николай - машинист электропоезда Московского метрополитена
29 из 29

Несмотря ни на какие трудности, подземка продолжает работать по обычному графику и обеспечивать жизнь города.

На фото: машинист электропоезда московского метро Николай Петров.

© Фото : пресс-служба Московского метрополитена
1 из 29

История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда стартовало движение поездов от станции "Сокольники" до "Парка культуры". Первым пассажиром подземки стал герой труда с завода "Красный пролетарий" Петр Николаевич Латышев, именно ему продали билет № 1 серии "А".

© РИА Новости
2 из 29

Хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут Кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 29

В 1940-е годы будущую линию называли Большим кольцом. На станции "Курская Кольцевая" и сейчас есть надпись "Курская Большого кольца 1945-1949". Проект развития метро 1947 года предусматривал создание Малой кольцевой линии примерно в границах Бульварного кольца.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
4 из 29

В проектировании метро принимали участие видные советские архитекторы. Каждая станция Кольцевой линии — объект культурного наследия регионального значения.

На фото: скульптура "Рабочий-дружинник" у павильона станции "Краснопресненская".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
5 из 29

Чтобы проехать все кольцо и выйти на той же станции, понадобится всего полчаса.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
6 из 29

На радиальных линиях станции при движении к центру Москвы объявляют мужскими голосами , от центра — женскими. На Кольцевой мужские голоса объявляют станции при движении по часовой стрелке, а женские — против часовой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 29

Вряд ли есть в Москве такой человек, который не слышал бы о магической силе скульптур Матвея Манизера на станции "Площадь Революции". Одна из самых популярных фигур — "Разведчик с собакой". Студенты, чтобы сдать экзамен, приезжают сюда, чтобы потереть нос или лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят удачу.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 29

Сегодня метрополитен — это 15 линий, 238 станций (не считая Московского центрального кольца) и восемь с половиной миллионов пассажиров в день. Абсолютный рекорд зафиксировали 26 декабря 2014 года — тогда подземкой воспользовались девять миллионов 715 тысяч 635 человек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 29

Средний интервал между поездами в московском метро составляет две с половиной минуты, а в часы пик составы ходят каждые 90 секунд. По словам главы столичного департамента транспорта, пунктуальность работы подземки составляет 99,98%.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 29

В годы Великой Отечественной войны метро было для москвичей бомбоубежищем, библиотекой, концертным залом и даже больницей. На некоторых станциях располагались военные и государственные учреждения. Так, на "Маяковской" находился командный пункт московского штаба ПВО, отсюда была налажена связь со всеми районами города и с фронтом, велось руководство обороной столицы.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
11 из 29

В 1960-е годы метро стремительно расширялось. Ветки подземки протянулись к отдаленным районам города, в вестибюлях появились турникеты, а сами станции начали строить по типовым проектам.

© РИА Новости / П.Минев
12 из 29

Масштабная программа развития метро продолжается по сей день. Сегодня в столице реализуют проект удвоения протяженности линий и количества станций подземки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
13 из 29

Сложнейшей транспортной системой транспорта управляет огромный коллектив. В московском метро работают 60 тысяч человек: машинисты, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники.

© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
14 из 29

В честь юбилеев, тематических акций и выдающихся личностей в Москве запускают именные поезда. Один из них — поезд-галерею "Акварель" с репродукциями картин — запустили ко Дню защиты детей в 2007 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
15 из 29

Иногда в метро происходят неожиданные акции. В 2017 году перед Днем Победы в вестибюле станции "Курская" выступили музыканты Государственного духового оркестра.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
16 из 29

А во время недели моды Moscow Fashion Week 2019 года коллекцию бренда "Концепт-Стор" представили на станции метро "Деловой центр".

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
17 из 29

Москва может стать одним из первых в мире городов, где заработает оплата проезда по системе распознавания лиц. Тестировать нововведение начали в 2019 году. Первыми двумя станциями, где появились видеокамеры, были "Октябрьское Поле" и "Сухаревская".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
18 из 29

С 22 апреля 2020-го в Москве из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции ввели систему автоматического контроля цифровых пропусков. Для проезда по городу можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты. Пассажирам необходимо включить номер электронной транспортной карты в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
19 из 29

Метро по-прежнему играет ключевую роль в жизни города.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
20 из 29

В 2016 году метро стало концертной площадкой для участников акции "Ночь искусств". В вестибюле станции "Маяковская" выступил коллектив 1/2 Orchestra.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
21 из 29

В 2017 году пассажиры подземки смогли принять участие в мастер-классе по футбольному фристайлу, который проводил призер международных фестивалей Константин Гаврилов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
22 из 29

В 2003 году в канун 9 Мая в московском метро открыли станцию "Парк Победы", вестибюль и платформы которой соединил самый длинный в мире эскалатор — 126-метровый. Станцию, облицованную гранитом и мрамором, украсили панно Зураба Церетели, посвященные героическим страницам отечественной истории — Отечественной войне 1812-го и Великой Отечественной 1941-1945 годов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Новослободская" — одна из самых узнаваемых и красивых станций. Вестибюль украшают 32 эффектно подсвечиваемых витража. Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобия фантастических цветов, растений, звезд. Внутрь витражей, в верхнюю часть, вставлены небольшие медальоны с изображением жанровых сценок идеальной мирной жизни.

© Фото : Московский метрополитен
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Логотип Московского метрополитена — красная буква "М" с засечками у основания. С 1979 до 2014 год логотип имел синий контур в виде тоннеля в разрезе, однако при ребрендинге московского транспорта решено было создать единообразное начертание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Декабрьским вечером в 2019 году станция "Деловой центр" подземки превратилась в арену ледового шоу "Щелкунчик". Зрителями представления стали пассажиры, победившие в новогоднем конкурсе метрополитена. Гости даже смогли покататься на коньках.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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"Новогодний поезд" курсирует в метро с 2016 года в декабре — январе и создает москвичам праздничное настроение. В составе есть вагон, посвященный Рождеству.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сейчас метро, как и весь город, переживает непростые времена. После введения в Москве режима самоизоляции количество пассажиров резко сократилось.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В метро ежедневно с момента объявления пандемии коронавируса каждые полтора-два часа дезинфицируют вагоны и все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Несмотря ни на какие трудности, подземка продолжает работать по обычному графику и обеспечивать жизнь города.

На фото: машинист электропоезда московского метро Николай Петров.

© Фото : пресс-служба Московского метрополитена
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