Начальник московского метро: призраков в подземке нет

"Я не верю в мистику, я инженер. Могу сказать одно: призраков и необычных животных в метро нет. И то, что оно работает как часы, то, что у нас лучшее метро в мире, – это вовсе не волшебство, а ежедневный труд каждого сотрудника метро и коллег из транспортного комплекса и правительства Москвы", - сказал Козловский, отвечая на вопрос, замечал ли он что-то мистическое при эксплуатации метро, учитывая разные городские легенды.