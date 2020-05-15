Более 50 россиян покинули Маврикий спецрейсом

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 50 граждан России и СНГ покинули в пятницу Маврикий спецрейсом, сообщил РИА Новости посол РФ на Маврикии Константин Климовский.
Согласно расписанию вывозных рейсов, составленному Минкомсвязи РФ, самолет следовал по маршруту "Маврикий - Йоханнесбург (ЮАР) - Танзания - Москва".
"От нас вылетели 56 человек, из них 54 россиянина из разных городов и регионов, а также двое граждан СНГ", - рассказал агентству дипломат.
По его словам, прилет рейса в Москву ожидается в пятницу после полуночи.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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