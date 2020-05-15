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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:04
https://ria.ru/20200515/1571513610.html
Более 50 россиян покинули Маврикий спецрейсом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Более 50 россиян покинули Маврикий спецрейсом

17:00 15.05.2020 (обновлено: 17:04 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Более 50 граждан России и СНГ покинули в пятницу Маврикий спецрейсом, сообщил РИА Новости посол РФ на Маврикии Константин Климовский.
Согласно расписанию вывозных рейсов, составленному Минкомсвязи РФ, самолет следовал по маршруту "Маврикий - Йоханнесбург (ЮАР) - Танзания - Москва".
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"От нас вылетели 56 человек, из них 54 россиянина из разных городов и регионов, а также двое граждан СНГ", - рассказал агентству дипломат.
По его словам, прилет рейса в Москву ожидается в пятницу после полуночи.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваЙоханнесбургМаврикийЮАРТанзанияВ мире
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