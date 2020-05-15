Косачев спрогнозировал "пожары" между США и Китаем

"США пока только примеряются к серьезному противостоянию с Китаем - впрочем, Трамп уже начал бороться с излишней зависимостью от своего главного конкурента, пригрозив на днях ввести новые налоги для американских компаний, производящих товары за пределами США. Для нас же будет небезынтересно узнать, какую именно роль отводят нашей стране в этом контексте", - подчеркнул глава комитета СФ.