Косачев спрогнозировал "пожары" между США и Китаем

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. США стали "обкатывать" Китай в качестве аналога якобы имевшего место российского вмешательства на прошлых выборах американского президента, и продолжаться это будет до самого голосования на президентских выборах, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Похоже, китайскую тему "обкатывают" в качестве аналога "российского вмешательства" в контексте прошлых выборов. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что разочарован действиями Китая в ситуации с коронавирусом, и намекнул на то, что это может поставить под вопрос торговое соглашение между двумя странами. Можно прогнозировать, что "пожары" на американо-китайском треке будут вспыхивать вплоть до окончания выборов", - написал Косачев в Facebook.
При этом сенатор убежден, что нападки на Пекин со стороны Вашингтона будет продолжаться и после выборов. Причина этого в том, что США хотят исключить КНР из числа победителей пандемии.
"США пока только примеряются к серьезному противостоянию с Китаем - впрочем, Трамп уже начал бороться с излишней зависимостью от своего главного конкурента, пригрозив на днях ввести новые налоги для американских компаний, производящих товары за пределами США. Для нас же будет небезынтересно узнать, какую именно роль отводят нашей стране в этом контексте", - подчеркнул глава комитета СФ.
Он полагает, что существует два варианта этой роли с точки зрения американцев, и одна из них основана на том, что уступки России слишком велики. "Считается, что уступки России, среди которых главной считается оставить в покое наших соседей, слишком велики, а готовность Москвы ссориться с Пекином ради интересов Америки наоборот оценивается как крайне небольшая, и потому игра не стоит свеч. Дескать, "свободный мир" и так велик и могуч, и справится с "ревизионистами" в одиночку", - пояснил Косачев.
По его мнению, от того, какая из концепций возобладает, будет зависеть и отношение Вашингтона к России в контексте нарастающего противостояния с Китаем. "Судя по всему, скучно не будет", - резюмировал сенатор.