В Сочи фирма незаконно складировала опасные отходы вблизи водозабора

По версии следствия, с мая 2013 года по апрель 2020 года коммерческая организация в Сочи перевозила, хранила и вела захоронение химических отходов. Уточняется, что сотрудники фирмы знали, что строительный мусор, полиэтилен, пенопласт, металлолом, автомобильные покрышки и коммунальные отходы представляют опасность для окружающей среды, но захоранивали их на земельном участке площадью более 172 тысяч квадратных метров. При этом земля относится к населенному пункту и не предназначена для отходов. Выявить нарушения удалось во время прокурорской проверки.