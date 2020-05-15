В Сочи фирма незаконно складировала опасные отходы вблизи водозабора

СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Сочи по факту загрязнения в течение семи лет земель химическими веществами вблизи водозабора, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, с мая 2013 года по апрель 2020 года коммерческая организация в Сочи перевозила, хранила и вела захоронение химических отходов. Уточняется, что сотрудники фирмы знали, что строительный мусор, полиэтилен, пенопласт, металлолом, автомобильные покрышки и коммунальные отходы представляют опасность для окружающей среды, но захоранивали их на земельном участке площадью более 172 тысяч квадратных метров. При этом земля относится к населенному пункту и не предназначена для отходов. Выявить нарушения удалось во время прокурорской проверки.
"Кроме того, участок, на котором складировались химические отходы, частично находится в водоохраной зоне, вблизи водозабора МУП города Сочи "Водоканал" на Адлерском участке Нижнемзымтинского месторождения на левом берегу реки Мзымта. Размер причиненного ущерба составил более 31,348 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"., отмечает СУСК.
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