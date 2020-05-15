В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 1118

"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 211 человек, общее число заболевших в стране достигло 1118... число умерших увеличилось на 4 человека, составив 33", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас 4297 человек в республике находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 477 человека были выписаны домой после излечения из медучреждений здравоохранения.