В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 1118

ДУШАНБЕ, 15 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще у 211 человек в Таджикистане выявили коронавирус в пятницу, общее число пациентов с этой инфекцией в стране достигло 1118, сообщили РИА Новости в и пресс-службе минздрава.
"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 211 человек, общее число заболевших в стране достигло 1118... число умерших увеличилось на 4 человека, составив 33", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас 4297 человек в республике находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 477 человека были выписаны домой после излечения из медучреждений здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.