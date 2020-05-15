В тоннелях московского метро по ночам работают до десяти тысяч человек

"Чтобы поездки оставались быстрыми и комфортными, инфраструктура должна быть исправной. Для работ в тоннелях у нас есть всего несколько часов по ночам. В это время работают примерно 10 тысяч человек, и мы много успеваем. Сейчас у нас более 80% нового высоковольтного кабеля, только в прошлом году заменили 238 километров. Это важно для надежной работы системы электроснабжения и противопожарной безопасности", - сказал Козловский.