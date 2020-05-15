В Пензенской области четыре ребенка заболели COVID-19

САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Четверо детей есть среди 61 нового пациента с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе выросло до 985, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 14 мая в области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 658.
"Оперативная ситуация на 15 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 985. Новых выявленных - 61. Среди пациентов четверо детей - 6 лет, 9 лет, 13 лет и 1 года. Возраст остальных заболевших - от 21 до 84 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 36 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Пензе, 11 - в Городищенском районе области, по четыре - в ЗАТО город Заречный и в Пензенском районе, по два - в городе Кузнецке и Нижнеломовском районе, по одному - в Наровчатском и Белинском районах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.