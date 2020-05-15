В Пензенской области четыре ребенка заболели COVID-19

"Оперативная ситуация на 15 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 985. Новых выявленных - 61. Среди пациентов четверо детей - 6 лет, 9 лет, 13 лет и 1 года. Возраст остальных заболевших - от 21 до 84 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.