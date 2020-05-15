В Москве арестовали экс-полицейского, подозреваемого в организации банды

По данным суда, ему вменяется два эпизода мошенничества и часть 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем с использованием своего служебного положения). Только за последнее обвинение бывшему полицейскому грозит от 15 до 20 лет.