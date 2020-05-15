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2020-05-15T16:05
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В Москве арестовали экс-полицейского, подозреваемого в организации банды
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РИА Новости

В Москве арестовали экс-полицейского, подозреваемого в организации банды

16:05 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Задержание. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал бывшего полицейского из уголовного розыска Николая Качинкина, задержанного накануне по обвинению в создании банды.
"Качинкину Николая Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.
По данным суда, ему вменяется два эпизода мошенничества и часть 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем с использованием своего служебного положения). Только за последнее обвинение бывшему полицейскому грозит от 15 до 20 лет.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный обвиняется в создании преступной банды. В 2018 году он был уволен из органов внутренних дел.
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