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2020-05-15T15:15
https://ria.ru/20200515/1571505592.html
Экс-полицейского в Москве обвинили в создании преступного сообщества
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РИА Новости

Экс-полицейского в Москве обвинили в создании преступного сообщества

15:14 15.05.2020 (обновлено: 15:15 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Московские полицейские задержали бывшего коллегу из уголовного розыска, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, источник в правоохранительных органах пояснил, что задержанный обвиняется в создании преступной банды.
"Вчера сотрудниками Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела был задержан бывший полицейский по подозрению в совершении преступления", - сказал Васенин.
По его словам, задержанный в 2018 году был уволен из органов внутренних дел.
Полиция не раскрывает инкриминируемую экс-полицейскому статью, пояснив, что расследованием занимаются сотрудники следственного комитета.
Сотрудник полиции
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Между тем, источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что задержанному инкриминируется статья УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем".
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Владимир ВасенинМоскваПроисшествия
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