Экс-полицейского в Москве обвинили в создании преступного сообщества

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Московские полицейские задержали бывшего коллегу из уголовного розыска, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка Московские полицейские задержали бывшего коллегу из уголовного розыска, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин , источник в правоохранительных органах пояснил, что задержанный обвиняется в создании преступной банды.

"Вчера сотрудниками Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела был задержан бывший полицейский по подозрению в совершении преступления", - сказал Васенин.

По его словам, задержанный в 2018 году был уволен из органов внутренних дел.

Полиция не раскрывает инкриминируемую экс-полицейскому статью, пояснив, что расследованием занимаются сотрудники следственного комитета.