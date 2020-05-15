Вывозной рейс из Гоа вылетел в Россию

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы из индийского штата Гоа и турецкой Анталии вылетели в Россию, сообщает Минтранс РФ в Вывозные рейсы из индийского штата Гоа и турецкой Анталии вылетели в Россию, сообщает Минтранс РФ в Twitter

Екатеринбург – "Рейс "России" 6884 Гоа – Красноярск Москва вылетел в 15.03 мск., 296 пассажиров. До Красноярска летят 25 человек. До Екатеринбурга – 92. До " Шереметьево " – 179. Расчетное время прибытия в Красноярск – 21:20 мск", - говорится в сообщении.

Как рассказали журналистам в генконсульстве РФ в Мумбаи, на этом рейсе вылетели 290 взрослых и шесть детей. Там добавили, что около 100 пассажиров этого рейса добирались в Гоа из других штатов Индии. Согласно последним данным, в Гоа остается менее 2 тысяч россиян, желающих вернуться на родину.

"Рейс " Аэрофлота " 2143 Анталия – Санкт-Петербург – Москва вылетел в 15.10 мск., 230 пассажиров. До Санкт-Петербурга летит 61 человек. До "Шереметьево" – 169. Расчётное время прибытия в Санкт-Петербург – 19.19 мск", - сообщил Минтранс.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.