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2020-05-15T16:41
https://ria.ru/20200515/1571509779.html
Вывозной рейс из Гоа вылетел в Россию
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РИА Новости

Вывозной рейс из Гоа вылетел в Россию

16:04 15.05.2020 (обновлено: 16:41 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы из индийского штата Гоа и турецкой Анталии вылетели в Россию, сообщает Минтранс РФ в Twitter.
"Рейс "России" 6884 Гоа – КрасноярскЕкатеринбургМосква вылетел в 15.03 мск., 296 пассажиров. До Красноярска летят 25 человек. До Екатеринбурга – 92. До "Шереметьево" – 179. Расчетное время прибытия в Красноярск – 21:20 мск", - говорится в сообщении.
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Это шестой вывозной рейс из Гоа для россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, ранее людей доставляли в Москву, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.
Как рассказали журналистам в генконсульстве РФ в Мумбаи, на этом рейсе вылетели 290 взрослых и шесть детей. Там добавили, что около 100 пассажиров этого рейса добирались в Гоа из других штатов Индии. Согласно последним данным, в Гоа остается менее 2 тысяч россиян, желающих вернуться на родину.
"Рейс "Аэрофлота" 2143 Анталия – Санкт-Петербург – Москва вылетел в 15.10 мск., 230 пассажиров. До Санкт-Петербурга летит 61 человек. До "Шереметьево" – 169. Расчётное время прибытия в Санкт-Петербург – 19.19 мск", - сообщил Минтранс.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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