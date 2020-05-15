Московские власти назвали условие возобновления работы каршеринга

"Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на 5 дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды. Второе условие – это строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий. Мы планируем, что машины после завершения использования будут снимать с линии и обязательно отправлять на полную дезинфекцию по рекомендациям Роспотребнадзора. При этом мы организуем контроль как над уборкой, так и над соблюдением минимального срока среднесрочной аренды. Для операторов во время запрета работы мы сохраняли льготу на парковку на улицах города – она остаётся бесплатной для пользователей", – цитирует пресс-служба слова заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.