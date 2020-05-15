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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:16
https://ria.ru/20200515/1571509455.html
Московские власти назвали условие возобновления работы каршеринга
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569960308_0:0:3063:1724_1036x0_80_0_0_214ddd843c77287efe5a8d038e1cc2c3.jpg
РИА Новости

Московские власти назвали условие возобновления работы каршеринга

16:01 15.05.2020 (обновлено: 16:16 15.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСообщение о приостановке работы службы каршеринга "Яндекс.Драйв" на экране смартфона
Сообщение о приостановке работы службы каршеринга Яндекс.Драйв на экране смартфона
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сообщение о приостановке работы службы каршеринга "Яндекс.Драйв" на экране смартфона
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Каршерингу в Москве могут разрешить работу при среднесрочной аренде автомобилей от 5 дней, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить работу каршеринга – при условии минимального срока аренды автомобиля от 5 дней. Так машиной можно будет пользоваться в течение рабочей недели и более", - говорится в сообщении.
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Парковка для пользователей будет бесплатной, для поездок нужно будет обязательно оформлять пропуск на автомобиль и указать его в приложении оператора каршеринга перед началом аренды.
"Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на 5 дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды. Второе условие – это строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий. Мы планируем, что машины после завершения использования будут снимать с линии и обязательно отправлять на полную дезинфекцию по рекомендациям Роспотребнадзора. При этом мы организуем контроль как над уборкой, так и над соблюдением минимального срока среднесрочной аренды. Для операторов во время запрета работы мы сохраняли льготу на парковку на улицах города – она остаётся бесплатной для пользователей", – цитирует пресс-служба слова заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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"Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на 5 дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды. Второе условие – это строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий. Мы планируем, что машины после завершения использования будут снимать с линии и обязательно отправлять на полную дезинфекцию по рекомендациям Роспотребнадзора. При этом мы организуем контроль как над уборкой, так и над соблюдением минимального срока среднесрочной аренды. Для операторов во время запрета работы мы сохраняли льготу на парковку на улицах города – она остаётся бесплатной для пользователей", – цитирует пресс-служба слова заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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