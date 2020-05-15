В КБР рассказали о выявленных случаях заражения коронавирусом

"В Кабардино-Балкарии 1619 пациентов с подтвержденным COVID-19 выявлены в 100 населенных пунктах республики", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.