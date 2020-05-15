В КБР рассказали о выявленных случаях заражения коронавирусом

НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Среди заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии есть жители 100 населенных пунктов республики, нескольких соседних регионов, а также Кемеровской области, сообщает региональный оперативный штаб.
"В Кабардино-Балкарии 1619 пациентов с подтвержденным COVID-19 выявлены в 100 населенных пунктах республики", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, большая часть заболевших – 515 человек - проживает в Нальчике, 70 заболевших живут в районном центре Чегем, 44 – в городе Майский, 43 больных – в селении Чегем-2. По 42 инфицированных выявлены в городе Баксан и селении Шалушка в Чегемском районе, 41 заболевший проживает в городе Нарткала.
Кроме того, среди инфицированных жители Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Дагестана, Астраханской области, а также приезжие из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Кемеровской областей.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.