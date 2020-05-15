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2020-05-15T15:57
https://ria.ru/20200515/1571509125.html
Немецкий депутат оценил решение регулятора BNA по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

Немецкий депутат оценил решение регулятора BNA по "Северному потоку — 2"

15:57 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Строительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Решение Федерального сетевого агентства (BNA) Германии о неисключении газопровода "Северный поток — 2" из правил Газовой директивы ЕС нуждается в разъяснении, заявил РИА Новости, комментируя сегодняшнее решение немецкого регулятора, официальный представитель фракции "Свободная демократическая партия" (FDP) в бундестаге по вопросам энергетики Мартин Нойманн.
BNA ранее в пятницу сообщило, что отклонило заявку оператора "Северного потока — 2", Nord Stream 2 AG, об освобождении трубопровода от требований обновленной Газовой директивы ЕС.  Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.
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В агентстве полагают, что трубопровод не был полностью завершен к 23 мая 2019 года, а значит, он не может быть освобожден от требований законодательства ЕС, имплементированного немецким бундестагом.
"В ближайшее время Германия выйдет из угольной и атомной энергетики. Поэтому в будущем газ будет играть более важную роль в обеспечении энергобезопасности. Сегодняшнее решение Федерального сетевого агентства наконец дает участвующим компаниям, государствам и будущим пользователям газопровода чуть больше безопасности при планировании. Но оно также делает очевидным, что слово "завершение" очень спорно. Не ясно, означает ли "завершение" только строительные работы или поставки газа в Европу. Здесь должно быть сделано разъяснение", - сказал Нойманн.
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Он добавил, что призывает государства-члены Европейского Союза "принять более активное участие в проекте Nord Stream 2 и исправить промахи федерального правительства". "Европейский газовый рынок очень конкурентный, независимо от роли поставок российского газа. Поэтому я поддерживаю то, что партнеры ЕС наконец вступают в более интенсивный контакт, который воспрепятствует тому, чтобы государства оказались в невыгодном положении", - добавил депутат.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕвросоюзГерманияЭкономика
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