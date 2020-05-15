Скворцова рассказала об отборе белков для создания вакцин

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Коронавирус имеет непростую структуру, сейчас отобраны несколько удачных образцов белков для создания вакцин, сказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"У нас отобраны несколько самых удачных кандидатных белков, причем и как монобелков, и композиции из них, потому что сам вирус имеет очень непростую структуру, имеет много эпитопов и несколько молекулярных механизмов взаимодействия с клеткой человека. Это я хотела бы подчеркнуть", - сказала Скворцова на пресс-конференции в онлайн-формате.
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