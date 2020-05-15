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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:53
https://ria.ru/20200515/1571508853.html
Скворцова рассказала об отборе белков для создания вакцин
https://cdn21.img.ria.ru/images/155086/15/1550861506_0:0:2954:1663_1036x0_80_0_0_50f3f4ff83aa574f276a16dfcd11a982.jpg
РИА Новости

Скворцова рассказала об отборе белков для создания вакцин

15:53 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Коронавирус имеет непростую структуру, сейчас отобраны несколько удачных образцов белков для создания вакцин, сказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"У нас отобраны несколько самых удачных кандидатных белков, причем и как монобелков, и композиции из них, потому что сам вирус имеет очень непростую структуру, имеет много эпитопов и несколько молекулярных механизмов взаимодействия с клеткой человека. Это я хотела бы подчеркнуть", - сказала Скворцова на пресс-конференции в онлайн-формате.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вероника СкворцоваОбщество
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