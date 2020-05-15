Вершинин обсудил со спецпредставителем США Джеффри ситуацию в Сирии

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри ситуацию в САР, сообщает МИД РФ.
Телефонный разговор Вершинина с Джеффри состоялся 14 мая.
"Стороны подробно обсудили ситуацию "на земле" в Сирии, а также вопросы политического урегулирования в рамках выполнения резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.
Также 15 мая Вершинин провел телефонный разговор с главой представительства ЕС в России Маркусом Эдерером.
"Состоялся обмен мнениями о перспективах работы в Совете Безопасности ООН, включая реализацию предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о созыве саммита государств – постоянных членов СБ ООН", - отметили в ведомстве.
В ходе разговора также обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования в контексте продолжения усилий мирового сообщества по продвижению к решению израильско-палестинского конфликта на имеющейся международно-правовой основе и обстановка в Сирии в свете ее рассмотрения в СБ ООН, добавили в МИД РФ.