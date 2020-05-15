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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-15T15:46
https://ria.ru/20200515/1571508200.html
Вершинин обсудил со спецпредставителем США Джеффри ситуацию в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_46f04efdaa13ef77e0ff4f6939e17981.jpg
РИА Новости

Вершинин обсудил со спецпредставителем США Джеффри ситуацию в Сирии

15:47 15.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри ситуацию в САР, сообщает МИД РФ.
Телефонный разговор Вершинина с Джеффри состоялся 14 мая.
"Стороны подробно обсудили ситуацию "на земле" в Сирии, а также вопросы политического урегулирования в рамках выполнения резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.
Также 15 мая Вершинин провел телефонный разговор с главой представительства ЕС в России Маркусом Эдерером.
"Состоялся обмен мнениями о перспективах работы в Совете Безопасности ООН, включая реализацию предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о созыве саммита государств – постоянных членов СБ ООН", - отметили в ведомстве.
В ходе разговора также обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования в контексте продолжения усилий мирового сообщества по продвижению к решению израильско-палестинского конфликта на имеющейся международно-правовой основе и обстановка в Сирии в свете ее рассмотрения в СБ ООН, добавили в МИД РФ.
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Война в СирииРоссияСергей ВершининМаркус ЭдерерВойна в СирииСовет Безопасности ООНВладимир ПутинСирияООНСШАВ мире
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