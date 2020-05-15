Вершинин обсудил со спецпредставителем США Джеффри ситуацию в Сирии

В ходе разговора также обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования в контексте продолжения усилий мирового сообщества по продвижению к решению израильско-палестинского конфликта на имеющейся международно-правовой основе и обстановка в Сирии в свете ее рассмотрения в СБ ООН, добавили в МИД РФ.