В Кузбассе рассказали о ситуации с выплатами медикам

КЕМЕРОВО, 15 мая - РИА Новости. Медработники Кузбасса, оказывающие помощь зараженным Медработники Кузбасса, оказывающие помощь зараженным коронавирусной инфекцией , в полном объеме получили региональные и федеральные выплаты, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с зараженными COVID-19, получили апрельские выплаты, поскольку по состоянию на 9 мая указанные выплаты поступили во все регионы.

"Стимулирующие выплаты за март и апрель в полном объеме зачислены на банковские карты медработников Кузбасса, которые участвовали в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. На данный момент сотрудники системы здравоохранения получили более 29,7 миллиона рублей стимулирующих выплат", – говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения Кузбасса, медицинские и иные сотрудники в регионе получают стимулирующие выплаты за работу с заболевшими коронавирусом в рамках двух постановлений правительства РФ и постановления правительства Кузбасса. В зависимости от категории и нагрузки каждый специалист получил один вид выплат или несколько.

Уточняется, что по постановлению правительства РФ №415 стимулирующую выплату за март-апрель получил 771 работник в 42 медицинских организациях на общую сумму 7 миллионов 718 тысяч рублей. Из них 156 врачей, 545 работников среднего звена, 70 – младшего звена.

По постановлению правительства РФ №484 за апрель выплаты перечислены 439 работникам в 22 медицинских организациях на общую сумму 14 миллионов 606 тысяч рублей. Поддержку получили 43 врача, 224 медсестры и фельдшера, 49 младших медработников, 123 водителя скорой помощи.

Из регионального бюджета на выплаты медикам за апрель направлено 7 миллионов 381 тысяча 400 рублей. Деньги получили 308 работников из 13 медицинских организаций: 70 врачей, 167 медработников среднего звена, 71 – младшего звена.

Отмечается, что число медицинских и иных работников, которые имеют право на дополнительные выплаты, меняется в зависимости от числа пациентов, зараженных COVID-19.