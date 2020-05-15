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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:41
https://ria.ru/20200515/1571507854.html
В Кузбассе рассказали о ситуации с выплатами медикам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Кузбассе рассказали о ситуации с выплатами медикам

15:41 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 мая - РИА Новости. Медработники Кузбасса, оказывающие помощь зараженным коронавирусной инфекцией, в полном объеме получили региональные и федеральные выплаты, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с зараженными COVID-19, получили апрельские выплаты, поскольку по состоянию на 9 мая указанные выплаты поступили во все регионы.
"Стимулирующие выплаты за март и апрель в полном объеме зачислены на банковские карты медработников Кузбасса, которые участвовали в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. На данный момент сотрудники системы здравоохранения получили более 29,7 миллиона рублей стимулирующих выплат", – говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения Кузбасса, медицинские и иные сотрудники в регионе получают стимулирующие выплаты за работу с заболевшими коронавирусом в рамках двух постановлений правительства РФ и постановления правительства Кузбасса. В зависимости от категории и нагрузки каждый специалист получил один вид выплат или несколько.
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Уточняется, что по постановлению правительства РФ №415 стимулирующую выплату за март-апрель получил 771 работник в 42 медицинских организациях на общую сумму 7 миллионов 718 тысяч рублей. Из них 156 врачей, 545 работников среднего звена, 70 – младшего звена.
По постановлению правительства РФ №484 за апрель выплаты перечислены 439 работникам в 22 медицинских организациях на общую сумму 14 миллионов 606 тысяч рублей. Поддержку получили 43 врача, 224 медсестры и фельдшера, 49 младших медработников, 123 водителя скорой помощи.
Из регионального бюджета на выплаты медикам за апрель направлено 7 миллионов 381 тысяча 400 рублей. Деньги получили 308 работников из 13 медицинских организаций: 70 врачей, 167 медработников среднего звена, 71 – младшего звена.
Отмечается, что число медицинских и иных работников, которые имеют право на дополнительные выплаты, меняется в зависимости от числа пациентов, зараженных COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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