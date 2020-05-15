Скворцова сравнила тест-систему ФМБА на выявление антител с аналогами

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что в агентстве создали очень чувствительную тест-систему на выявление антител к коронавирусу, некоторые тесты на иммунитет часто дают неверный результат.
"Мы создали в нашем научно-клиническом центре физико-химической медицины очень чувствительную и специфичную тест-систему для антител G - это те антитела, которые появляются обычно через 11-12 дней с момента инфицирования, и потом их титр нарастает в течение месяца - вот это действительно защитные антитела", - сказала она на пресс-конференции.
Скворцова уточнила, что есть тесты на антитела, которые не специфичны и не чувствительны, дают много ложноположительных и ложноотрицательных результатов.
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