Скворцова сравнила тест-систему ФМБА на выявление антител с аналогами

"Мы создали в нашем научно-клиническом центре физико-химической медицины очень чувствительную и специфичную тест-систему для антител G - это те антитела, которые появляются обычно через 11-12 дней с момента инфицирования, и потом их титр нарастает в течение месяца - вот это действительно защитные антитела", - сказала она на пресс-конференции.