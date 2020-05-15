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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:34
https://ria.ru/20200515/1571507403.html
Путин: не надо ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с COVID
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РИА Новости

Путин: не надо ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с COVID

15:34 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал глав регионов не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с коронавирусом, так как они одними из первых столкнулись с эпидемией, - важно учесть их опыт и сделать все для предотвращения такого развития событий в России.
Президент в пятницу провел по видеосвязи совещание об открытии в регионах медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, рассказывая о развертывании в городе дополнительных коек и открытии нового медцентра, упомянул об опыте других городов, например, в Италии, где, по его словам, люди иногда проходили лечение "практически на матрасах".
"Вы сослались на некоторый опыт других стран. Прошу и вас, и других коллег не ссылаться на то, что происходило в других странах. Они столкнулись с этой проблемой первыми, и им было сложнее. Давайте сделаем так, чтобы - с учетом их опыта - у нас всё было как положено, у нас всё было достойно и нужным образом организовано", - заявил в ответ Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
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