Путин: не надо ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с COVID

"Вы сослались на некоторый опыт других стран. Прошу и вас, и других коллег не ссылаться на то, что происходило в других странах. Они столкнулись с этой проблемой первыми, и им было сложнее. Давайте сделаем так, чтобы - с учетом их опыта - у нас всё было как положено, у нас всё было достойно и нужным образом организовано", - заявил в ответ Путин.