Путин: не надо ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с COVID

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал глав регионов не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с коронавирусом, так как они одними из первых столкнулись с эпидемией, - важно учесть их опыт и сделать все для предотвращения такого развития событий в России.
Президент в пятницу провел по видеосвязи совещание об открытии в регионах медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, рассказывая о развертывании в городе дополнительных коек и открытии нового медцентра, упомянул об опыте других городов, например, в Италии, где, по его словам, люди иногда проходили лечение "практически на матрасах".
"Вы сослались на некоторый опыт других стран. Прошу и вас, и других коллег не ссылаться на то, что происходило в других странах. Они столкнулись с этой проблемой первыми, и им было сложнее. Давайте сделаем так, чтобы - с учетом их опыта - у нас всё было как положено, у нас всё было достойно и нужным образом организовано", - заявил в ответ Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.