Путин напомнил губернаторам об ответственности за выплаты медикам

"Вы знаете, есть очень замечательная фраза: хотите завалить дело, создайте комиссию. Ну пускай комиссия работает и выявляет все случаи каких-то нестандартных ситуаций, но хочу обратить ваше внимание и всех коллег - руководителей регионов, это ваша личная ответственность. Не какой-то комиссии, а ваша личная. Так что вы, пожалуйста, доведите это дело до конца, если еще что-то там не сделано", - сказал Путин.