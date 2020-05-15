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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:29
https://ria.ru/20200515/1571507008.html
Путин напомнил губернаторам об ответственности за выплаты медикам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571502304_0:0:3004:1689_1036x0_80_0_0_7e2f5fbbac756f3239e8b4bfbbaf1a9c.jpg
РИА Новости

Путин напомнил губернаторам об ответственности за выплаты медикам

15:29 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выплаты медработникам, которые задействованы в борьбе с эпидемией коронавируса, являются личной ответственностью губернаторов, а не каких-либо контрольных комиссий, руководители регионов должны довести дело до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе видеоконференции, посвященной открытию медицинских центров министерства обороны, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил Путину, что в регионе была создана межведомственная комиссия по контролю за выплатами медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по открытию в субъектах РФ медицинских центров, построенных силами Минобороны РФ
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"Вы знаете, есть очень замечательная фраза: хотите завалить дело, создайте комиссию. Ну пускай комиссия работает и выявляет все случаи каких-то нестандартных ситуаций, но хочу обратить ваше внимание и всех коллег - руководителей регионов, это ваша личная ответственность. Не какой-то комиссии, а ваша личная. Так что вы, пожалуйста, доведите это дело до конца, если еще что-то там не сделано", - сказал Путин.
Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по открытию в субъектах РФ медицинских центров, построенных силами министерства обороны РФ
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