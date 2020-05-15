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Религия и мировоззрение
2020-05-15T15:29
https://ria.ru/20200515/1571506982.html
Папа Римский привлек внимание мировой общественности к драме мигрантов
https://cdn25.img.ria.ru/images/153134/52/1531345298_0:0:1978:1113_1036x0_80_0_0_84cbdcc45ccf8892d85f824ad2e5899b.jpg
РИА Новости

Папа Римский привлек внимание мировой общественности к драме мигрантов

15:29 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 15 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск привлек внимание международной общественности к драме внутренних мигрантов, которые вынуждены покидать родные места из-за голода, вооруженных конфликтов и других серьезных опасностей в условиях мирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Эту тему понтифик поднял в обнародованном в пятницу традиционном послании по случаю предстоящего Всемирного дня мигранта и беженца, который в этом году Римско-католическая церковь отметит 27 сентября. На сей раз папское послание носит красноречивое название "Вынужденные бежать, как Иисус Христос".
Напомнив евангельский рассказ о бегстве Святого семейства в Египет, папа Франциск сравнил сегодняшних беженцев с Христом и указал, что пандемия COVID-19 лишь обострила проблему внутренне перемещенных лиц.
"Я решил посвятить это послание драме внутренних мигрантов, драме, которая зачастую невидима, которую обострил мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19", - говорится в послании.
Папа Франциск подчеркнул, что нынешний кризис "своей стремительностью, остротой и географическим распространением привел к переоценке многих других гуманитарных чрезвычайных ситуаций, которые мучают миллионы людей".
Однако пандемия не должна дать повод забыть о многих других острых проблемах, существующих в современном мире. Понтифик напомнил, что ежедневно СМИ сообщают о множестве людей, которые "бегут от голода, войны и других серьезных опасностей в поисках безопасности и достойной жизни для себя и своих семей".
"Чтобы сохранить общий дом и сделать его все более похожим на изначальный проект Бога, мы должны взять на себя обязательство обеспечить международное сотрудничество, глобальную солидарность и местное усердие, никого не оставляя в стороне", - заключил понтифик.
Папа Франциск неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь беженцам и мигрантам. В свое время он назвал "позором" ситуацию, сложившуюся вокруг массовой миграции в Европу.
В 2018 году глава Римско-католической церкви "по пастырским соображениям" принял решение перенести на сентябрь Всемирный день мигранта и беженца, который ранее отмечался католиками в середине января.
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Религия и мировоззрениеРелигияИисус ХристосПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеЕвропаЕгипетВ мире
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