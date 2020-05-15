Папа Римский привлек внимание мировой общественности к драме мигрантов

Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018

ВАТИКАН, 15 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск привлек внимание международной общественности к драме внутренних мигрантов, которые вынуждены покидать родные места из-за голода, вооруженных конфликтов и других серьезных опасностей в условиях мирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Эту тему понтифик поднял в обнародованном в пятницу традиционном послании по случаю предстоящего Всемирного дня мигранта и беженца, который в этом году Римско-католическая церковь отметит 27 сентября. На сей раз папское послание носит красноречивое название "Вынужденные бежать, как Иисус Христос".

Напомнив евангельский рассказ о бегстве Святого семейства в Египет, папа Франциск сравнил сегодняшних беженцев с Христом и указал, что пандемия COVID-19 лишь обострила проблему внутренне перемещенных лиц.

"Я решил посвятить это послание драме внутренних мигрантов, драме, которая зачастую невидима, которую обострил мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19", - говорится в послании.

Папа Франциск подчеркнул, что нынешний кризис "своей стремительностью, остротой и географическим распространением привел к переоценке многих других гуманитарных чрезвычайных ситуаций, которые мучают миллионы людей".

Однако пандемия не должна дать повод забыть о многих других острых проблемах, существующих в современном мире. Понтифик напомнил, что ежедневно СМИ сообщают о множестве людей, которые "бегут от голода, войны и других серьезных опасностей в поисках безопасности и достойной жизни для себя и своих семей".

"Чтобы сохранить общий дом и сделать его все более похожим на изначальный проект Бога, мы должны взять на себя обязательство обеспечить международное сотрудничество, глобальную солидарность и местное усердие, никого не оставляя в стороне", - заключил понтифик.

Папа Франциск неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь беженцам и мигрантам. В свое время он назвал "позором" ситуацию, сложившуюся вокруг массовой миграции в Европу.