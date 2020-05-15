В московском метро 1400 сотрудников старше 65 лет отправили на карантин

История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда стартовало движение поездов от станции "Сокольники" до "Парка культуры". Первым пассажиром подземки стал герой труда с завода "Красный пролетарий" Петр Николаевич Латышев, именно ему продали билет № 1 серии "А".
История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда стартовало движение поездов от станции "Сокольники" до "Парка культуры". Первым пассажиром подземки стал герой труда с завода "Красный пролетарий" Петр Николаевич Латышев, именно ему продали билет № 1 серии "А".
Хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут Кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре.
Хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут Кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре.
В 1940-е годы будущую линию называли Большим кольцом. На станции "Курская Кольцевая" и сейчас есть надпись "Курская Большого кольца 1945-1949". Проект развития метро 1947 года предусматривал создание Малой кольцевой линии примерно в границах Бульварного кольца.
В 1940-е годы будущую линию называли Большим кольцом. На станции "Курская Кольцевая" и сейчас есть надпись "Курская Большого кольца 1945-1949". Проект развития метро 1947 года предусматривал создание Малой кольцевой линии примерно в границах Бульварного кольца.
В проектировании метро принимали участие видные советские архитекторы. Каждая станция Кольцевой линии — объект культурного наследия регионального значения.
На фото: скульптура "Рабочий-дружинник" у павильона станции "Краснопресненская".
В проектировании метро принимали участие видные советские архитекторы. Каждая станция Кольцевой линии — объект культурного наследия регионального значения.
На фото: скульптура "Рабочий-дружинник" у павильона станции "Краснопресненская".
Чтобы проехать все кольцо и выйти на той же станции, понадобится всего полчаса.
Чтобы проехать все кольцо и выйти на той же станции, понадобится всего полчаса.
На радиальных линиях станции при движении к центру Москвы объявляют мужскими голосами , от центра — женскими. На Кольцевой мужские голоса объявляют станции при движении по часовой стрелке, а женские — против часовой.
На радиальных линиях станции при движении к центру Москвы объявляют мужскими голосами , от центра — женскими. На Кольцевой мужские голоса объявляют станции при движении по часовой стрелке, а женские — против часовой.
Вряд ли есть в Москве такой человек, который не слышал бы о магической силе скульптур Матвея Манизера на станции "Площадь Революции". Одна из самых популярных фигур — "Разведчик с собакой". Студенты, чтобы сдать экзамен, приезжают сюда, чтобы потереть нос или лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят удачу.
Вряд ли есть в Москве такой человек, который не слышал бы о магической силе скульптур Матвея Манизера на станции "Площадь Революции". Одна из самых популярных фигур — "Разведчик с собакой". Студенты, чтобы сдать экзамен, приезжают сюда, чтобы потереть нос или лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят удачу.
Сегодня метрополитен — это 15 линий, 238 станций (не считая Московского центрального кольца) и восемь с половиной миллионов пассажиров в день. Абсолютный рекорд зафиксировали 26 декабря 2014 года — тогда подземкой воспользовались девять миллионов 715 тысяч 635 человек.
Сегодня метрополитен — это 15 линий, 238 станций (не считая Московского центрального кольца) и восемь с половиной миллионов пассажиров в день. Абсолютный рекорд зафиксировали 26 декабря 2014 года — тогда подземкой воспользовались девять миллионов 715 тысяч 635 человек.
Средний интервал между поездами в московском метро составляет две с половиной минуты, а в часы пик составы ходят каждые 90 секунд. По словам главы столичного департамента транспорта, пунктуальность работы подземки составляет 99,98%.
Средний интервал между поездами в московском метро составляет две с половиной минуты, а в часы пик составы ходят каждые 90 секунд. По словам главы столичного департамента транспорта, пунктуальность работы подземки составляет 99,98%.
В годы Великой Отечественной войны метро было для москвичей бомбоубежищем, библиотекой, концертным залом и даже больницей. На некоторых станциях располагались военные и государственные учреждения. Так, на "Маяковской" находился командный пункт московского штаба ПВО, отсюда была налажена связь со всеми районами города и с фронтом, велось руководство обороной столицы.
В годы Великой Отечественной войны метро было для москвичей бомбоубежищем, библиотекой, концертным залом и даже больницей. На некоторых станциях располагались военные и государственные учреждения. Так, на "Маяковской" находился командный пункт московского штаба ПВО, отсюда была налажена связь со всеми районами города и с фронтом, велось руководство обороной столицы.
В 1960-е годы метро стремительно расширялось. Ветки подземки протянулись к отдаленным районам города, в вестибюлях появились турникеты, а сами станции начали строить по типовым проектам.
В 1960-е годы метро стремительно расширялось. Ветки подземки протянулись к отдаленным районам города, в вестибюлях появились турникеты, а сами станции начали строить по типовым проектам.
Масштабная программа развития метро продолжается по сей день. Сегодня в столице реализуют проект удвоения протяженности линий и количества станций подземки.
Масштабная программа развития метро продолжается по сей день. Сегодня в столице реализуют проект удвоения протяженности линий и количества станций подземки.
Сложнейшей транспортной системой транспорта управляет огромный коллектив. В московском метро работают 60 тысяч человек: машинисты, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники.
Сложнейшей транспортной системой транспорта управляет огромный коллектив. В московском метро работают 60 тысяч человек: машинисты, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники.
В честь юбилеев, тематических акций и выдающихся личностей в Москве запускают именные поезда. Один из них — поезд-галерею "Акварель" с репродукциями картин — запустили ко Дню защиты детей в 2007 году.
В честь юбилеев, тематических акций и выдающихся личностей в Москве запускают именные поезда. Один из них — поезд-галерею "Акварель" с репродукциями картин — запустили ко Дню защиты детей в 2007 году.
Иногда в метро происходят неожиданные акции. В 2017 году перед Днем Победы в вестибюле станции "Курская" выступили музыканты Государственного духового оркестра.
Иногда в метро происходят неожиданные акции. В 2017 году перед Днем Победы в вестибюле станции "Курская" выступили музыканты Государственного духового оркестра.
А во время недели моды Moscow Fashion Week 2019 года коллекцию бренда "Концепт-Стор" представили на станции метро "Деловой центр".
А во время недели моды Moscow Fashion Week 2019 года коллекцию бренда "Концепт-Стор" представили на станции метро "Деловой центр".
Москва может стать одним из первых в мире городов, где заработает оплата проезда по системе распознавания лиц. Тестировать нововведение начали в 2019 году. Первыми двумя станциями, где появились видеокамеры, были "Октябрьское Поле" и "Сухаревская".
Москва может стать одним из первых в мире городов, где заработает оплата проезда по системе распознавания лиц. Тестировать нововведение начали в 2019 году. Первыми двумя станциями, где появились видеокамеры, были "Октябрьское Поле" и "Сухаревская".
С 22 апреля 2020-го в Москве из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции ввели систему автоматического контроля цифровых пропусков. Для проезда по городу можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты. Пассажирам необходимо включить номер электронной транспортной карты в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки.
С 22 апреля 2020-го в Москве из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции ввели систему автоматического контроля цифровых пропусков. Для проезда по городу можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты. Пассажирам необходимо включить номер электронной транспортной карты в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки.
Метро по-прежнему играет ключевую роль в жизни города.
Метро по-прежнему играет ключевую роль в жизни города.
В 2016 году метро стало концертной площадкой для участников акции "Ночь искусств". В вестибюле станции "Маяковская" выступил коллектив 1/2 Orchestra.
В 2016 году метро стало концертной площадкой для участников акции "Ночь искусств". В вестибюле станции "Маяковская" выступил коллектив 1/2 Orchestra.
В 2017 году пассажиры подземки смогли принять участие в мастер-классе по футбольному фристайлу, который проводил призер международных фестивалей Константин Гаврилов.
В 2017 году пассажиры подземки смогли принять участие в мастер-классе по футбольному фристайлу, который проводил призер международных фестивалей Константин Гаврилов.
В 2003 году в канун 9 Мая в московском метро открыли станцию "Парк Победы", вестибюль и платформы которой соединил самый длинный в мире эскалатор — 126-метровый. Станцию, облицованную гранитом и мрамором, украсили панно Зураба Церетели, посвященные героическим страницам отечественной истории — Отечественной войне 1812-го и Великой Отечественной 1941-1945 годов.
В 2003 году в канун 9 Мая в московском метро открыли станцию "Парк Победы", вестибюль и платформы которой соединил самый длинный в мире эскалатор — 126-метровый. Станцию, облицованную гранитом и мрамором, украсили панно Зураба Церетели, посвященные героическим страницам отечественной истории — Отечественной войне 1812-го и Великой Отечественной 1941-1945 годов.
"Новослободская" — одна из самых узнаваемых и красивых станций. Вестибюль украшают 32 эффектно подсвечиваемых витража. Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобия фантастических цветов, растений, звезд. Внутрь витражей, в верхнюю часть, вставлены небольшие медальоны с изображением жанровых сценок идеальной мирной жизни.
"Новослободская" — одна из самых узнаваемых и красивых станций. Вестибюль украшают 32 эффектно подсвечиваемых витража. Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобия фантастических цветов, растений, звезд. Внутрь витражей, в верхнюю часть, вставлены небольшие медальоны с изображением жанровых сценок идеальной мирной жизни.
Логотип Московского метрополитена — красная буква "М" с засечками у основания. С 1979 до 2014 год логотип имел синий контур в виде тоннеля в разрезе, однако при ребрендинге московского транспорта решено было создать единообразное начертание.
Логотип Московского метрополитена — красная буква "М" с засечками у основания. С 1979 до 2014 год логотип имел синий контур в виде тоннеля в разрезе, однако при ребрендинге московского транспорта решено было создать единообразное начертание.
Декабрьским вечером в 2019 году станция "Деловой центр" подземки превратилась в арену ледового шоу "Щелкунчик". Зрителями представления стали пассажиры, победившие в новогоднем конкурсе метрополитена. Гости даже смогли покататься на коньках.
Декабрьским вечером в 2019 году станция "Деловой центр" подземки превратилась в арену ледового шоу "Щелкунчик". Зрителями представления стали пассажиры, победившие в новогоднем конкурсе метрополитена. Гости даже смогли покататься на коньках.
"Новогодний поезд" курсирует в метро с 2016 года в декабре — январе и создает москвичам праздничное настроение. В составе есть вагон, посвященный Рождеству.
"Новогодний поезд" курсирует в метро с 2016 года в декабре — январе и создает москвичам праздничное настроение. В составе есть вагон, посвященный Рождеству.
Сейчас метро, как и весь город, переживает непростые времена. После введения в Москве режима самоизоляции количество пассажиров резко сократилось.
Сейчас метро, как и весь город, переживает непростые времена. После введения в Москве режима самоизоляции количество пассажиров резко сократилось.
В метро ежедневно с момента объявления пандемии коронавируса каждые полтора-два часа дезинфицируют вагоны и все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки.
В метро ежедневно с момента объявления пандемии коронавируса каждые полтора-два часа дезинфицируют вагоны и все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки.
Несмотря ни на какие трудности, подземка продолжает работать по обычному графику и обеспечивать жизнь города.
На фото: машинист электропоезда московского метро Николай Петров.
Несмотря ни на какие трудности, подземка продолжает работать по обычному графику и обеспечивать жизнь города.
На фото: машинист электропоезда московского метро Николай Петров.
История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда стартовало движение поездов от станции "Сокольники" до "Парка культуры". Первым пассажиром подземки стал герой труда с завода "Красный пролетарий" Петр Николаевич Латышев, именно ему продали билет № 1 серии "А".
Хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут Кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре.
В 1940-е годы будущую линию называли Большим кольцом. На станции "Курская Кольцевая" и сейчас есть надпись "Курская Большого кольца 1945-1949". Проект развития метро 1947 года предусматривал создание Малой кольцевой линии примерно в границах Бульварного кольца.
В проектировании метро принимали участие видные советские архитекторы. Каждая станция Кольцевой линии — объект культурного наследия регионального значения.
На фото: скульптура "Рабочий-дружинник" у павильона станции "Краснопресненская".
Чтобы проехать все кольцо и выйти на той же станции, понадобится всего полчаса.
На радиальных линиях станции при движении к центру Москвы объявляют мужскими голосами , от центра — женскими. На Кольцевой мужские голоса объявляют станции при движении по часовой стрелке, а женские — против часовой.
Вряд ли есть в Москве такой человек, который не слышал бы о магической силе скульптур Матвея Манизера на станции "Площадь Революции". Одна из самых популярных фигур — "Разведчик с собакой". Студенты, чтобы сдать экзамен, приезжают сюда, чтобы потереть нос или лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят удачу.
Сегодня метрополитен — это 15 линий, 238 станций (не считая Московского центрального кольца) и восемь с половиной миллионов пассажиров в день. Абсолютный рекорд зафиксировали 26 декабря 2014 года — тогда подземкой воспользовались девять миллионов 715 тысяч 635 человек.
Средний интервал между поездами в московском метро составляет две с половиной минуты, а в часы пик составы ходят каждые 90 секунд. По словам главы столичного департамента транспорта, пунктуальность работы подземки составляет 99,98%.
В годы Великой Отечественной войны метро было для москвичей бомбоубежищем, библиотекой, концертным залом и даже больницей. На некоторых станциях располагались военные и государственные учреждения. Так, на "Маяковской" находился командный пункт московского штаба ПВО, отсюда была налажена связь со всеми районами города и с фронтом, велось руководство обороной столицы.
В 1960-е годы метро стремительно расширялось. Ветки подземки протянулись к отдаленным районам города, в вестибюлях появились турникеты, а сами станции начали строить по типовым проектам.
Масштабная программа развития метро продолжается по сей день. Сегодня в столице реализуют проект удвоения протяженности линий и количества станций подземки.
Сложнейшей транспортной системой транспорта управляет огромный коллектив. В московском метро работают 60 тысяч человек: машинисты, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники.
В честь юбилеев, тематических акций и выдающихся личностей в Москве запускают именные поезда. Один из них — поезд-галерею "Акварель" с репродукциями картин — запустили ко Дню защиты детей в 2007 году.
Иногда в метро происходят неожиданные акции. В 2017 году перед Днем Победы в вестибюле станции "Курская" выступили музыканты Государственного духового оркестра.
А во время недели моды Moscow Fashion Week 2019 года коллекцию бренда "Концепт-Стор" представили на станции метро "Деловой центр".
Москва может стать одним из первых в мире городов, где заработает оплата проезда по системе распознавания лиц. Тестировать нововведение начали в 2019 году. Первыми двумя станциями, где появились видеокамеры, были "Октябрьское Поле" и "Сухаревская".
С 22 апреля 2020-го в Москве из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции ввели систему автоматического контроля цифровых пропусков. Для проезда по городу можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты. Пассажирам необходимо включить номер электронной транспортной карты в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки.
Метро по-прежнему играет ключевую роль в жизни города.
В 2016 году метро стало концертной площадкой для участников акции "Ночь искусств". В вестибюле станции "Маяковская" выступил коллектив 1/2 Orchestra.
В 2017 году пассажиры подземки смогли принять участие в мастер-классе по футбольному фристайлу, который проводил призер международных фестивалей Константин Гаврилов.
В 2003 году в канун 9 Мая в московском метро открыли станцию "Парк Победы", вестибюль и платформы которой соединил самый длинный в мире эскалатор — 126-метровый. Станцию, облицованную гранитом и мрамором, украсили панно Зураба Церетели, посвященные героическим страницам отечественной истории — Отечественной войне 1812-го и Великой Отечественной 1941-1945 годов.
"Новослободская" — одна из самых узнаваемых и красивых станций. Вестибюль украшают 32 эффектно подсвечиваемых витража. Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобия фантастических цветов, растений, звезд. Внутрь витражей, в верхнюю часть, вставлены небольшие медальоны с изображением жанровых сценок идеальной мирной жизни.
Логотип Московского метрополитена — красная буква "М" с засечками у основания. С 1979 до 2014 год логотип имел синий контур в виде тоннеля в разрезе, однако при ребрендинге московского транспорта решено было создать единообразное начертание.
Декабрьским вечером в 2019 году станция "Деловой центр" подземки превратилась в арену ледового шоу "Щелкунчик". Зрителями представления стали пассажиры, победившие в новогоднем конкурсе метрополитена. Гости даже смогли покататься на коньках.
"Новогодний поезд" курсирует в метро с 2016 года в декабре — январе и создает москвичам праздничное настроение. В составе есть вагон, посвященный Рождеству.
Сейчас метро, как и весь город, переживает непростые времена. После введения в Москве режима самоизоляции количество пассажиров резко сократилось.
В метро ежедневно с момента объявления пандемии коронавируса каждые полтора-два часа дезинфицируют вагоны и все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки.
Несмотря ни на какие трудности, подземка продолжает работать по обычному графику и обеспечивать жизнь города.
На фото: машинист электропоезда московского метро Николай Петров.