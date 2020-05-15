Путин посоветовал Шойгу кандидатуру начальника госпиталя в Калининграде

Каленов вместе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым по видеосвязи участвовал в совещании у президента по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19. Алиханов рассказал президенту о строительстве многофункционального медицинского центра в Калининградской области

"Рядом с вами я вижу человека в форме. Я так понимаю, что это руководитель созданного лечебного заведения?" - сказал Путин после доклада Алиханова.

"Это временно исполняющий обязанности начальника нашего военно-морского клинического госпиталя, подполковник медицинской службы Каленов Иван Владимирович", - представил его Алиханов. Каленов взял слово и доложил президенту о строительстве медцентра на территории госпиталя в Калининградской области.

"Иван Владимирович, вы принимали участие лично, непосредственно в создании этого нового центра?" - спросил президент после его доклада. "Так точно", - ответил Каленов. Президент уточнил, как долго он исполняет обязанности начальника. "Семь суток", - ответил Каленов.

Путин улыбнулся и спросил, где начальник. Каленов ответил, что должность начальника вакантна. Президент улыбнулся и обратился к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. "Да, Владимир Владимирович, я услышал", - ответил Шойгу.

"Пора назначать", - резюмировал Путин.

Кроме того, президент пообещал повысить в звании начальника филиала №1 442 военного клинического госпиталя Минобороны РФ в городе Пушкин Акима Мурсалова.

Губернатор Санкт-Петербурга Алесандр Беглов, докладывая президенту о ситуации в регионе, рассказал главе государства о том, что военный медик, с самого начала контролировавший строительство многофункционального центра в городе Пушкин Ленинградской области, уже 12 лет "ходит в подполковниках".

"С подачи и губернатора займемся вашим званием. Вам хочу пожелать успехов", – сказал президент, обращаясь к подполковнику по видеосвязи.