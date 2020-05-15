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2020-05-15T17:48
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Путин посоветовал Шойгу кандидатуру начальника госпиталя в Калининграде
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РИА Новости

Путин посоветовал Шойгу кандидатуру начальника госпиталя в Калининграде

15:25 15.05.2020 (обновлено: 17:48 15.05.2020)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин порекомендовал министру обороны Сергею Шойгу назначить врио начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Минобороны РФ в Калининграде Ивана Каленова начальником госпиталя, Шойгу согласился.
Каленов вместе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым по видеосвязи участвовал в совещании у президента по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19. Алиханов рассказал президенту о строительстве многофункционального медицинского центра в Калининградской области.
"Рядом с вами я вижу человека в форме. Я так понимаю, что это руководитель созданного лечебного заведения?" - сказал Путин после доклада Алиханова.
"Это временно исполняющий обязанности начальника нашего военно-морского клинического госпиталя, подполковник медицинской службы Каленов Иван Владимирович", - представил его Алиханов. Каленов взял слово и доложил президенту о строительстве медцентра на территории госпиталя в Калининградской области.
"Иван Владимирович, вы принимали участие лично, непосредственно в создании этого нового центра?" - спросил президент после его доклада. "Так точно", - ответил Каленов. Президент уточнил, как долго он исполняет обязанности начальника. "Семь суток", - ответил Каленов.
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Путин улыбнулся и спросил, где начальник. Каленов ответил, что должность начальника вакантна. Президент улыбнулся и обратился к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. "Да, Владимир Владимирович, я услышал", - ответил Шойгу.
"Пора назначать", - резюмировал Путин.
Кроме того, президент пообещал повысить в звании начальника филиала №1 442 военного клинического госпиталя Минобороны РФ в городе Пушкин Акима Мурсалова.
Губернатор Санкт-Петербурга Алесандр Беглов, докладывая президенту о ситуации в регионе, рассказал главе государства о том, что военный медик, с самого начала контролировавший строительство многофункционального центра в городе Пушкин Ленинградской области, уже 12 лет "ходит в подполковниках".
"С подачи и губернатора займемся вашим званием. Вам хочу пожелать успехов", – сказал президент, обращаясь к подполковнику по видеосвязи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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