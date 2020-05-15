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Религия и мировоззрение
2020-05-15T15:25
https://ria.ru/20200515/1571506561.html
Московская патриархия перечислит средства на диагностику COVID
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571501034_0:392:2943:2047_1036x0_80_0_0_2eaec89d6227b38602149169b52d5a13.jpg
РИА Новости

Московская патриархия перечислит средства на диагностику COVID

15:25 15.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус к COVID-19 в городской поликлинике Москве
Медицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус к COVID-19 в городской поликлинике Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Московская патриархия перечислит Центральной клинической больнице святителя Алексия средства на диагностику коронавируса, а также финансово поддержит женщин с детьми в трудной жизненной ситуации, следует из сообщения, опубликованного в пятницу на сайте Русской православной церкви.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил направить средства на закупку дополнительного оборудования и осуществление диагностических мероприятий в амбулаторном диагностическом КТ-центре, в том числе на ПЦР-диагностику на наличие коронавирусной инфекции, на приобретение оборудования и тест-систем для количественного определения антител к COVID-19 с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА), а также на проведение мультиспиральной компьютерной томографии легких", - сказано в сообщении.
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Деньги на эти нужды направят в церковное медучреждение - Центральную клиническую больницу святителя Алексия, утоняют в патриархии.
Кроме того, Московская патриархия перечислит средства находящимся под угрозой закрытия епархиальным центрам гуманитарной помощи и центрам поддержки беременных женщин, находящихся в кризисной ситуации.
Ранее из-за сокращения доходов в Русской православной церкви патриарх Московский и вся Руси Кирилл на 25% уменьшил выплаты в Московскую патриархию за 2020 год некоторых епархий, а также московских храмов и ставропигиальных монастырей.
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