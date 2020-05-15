Московская патриархия перечислит средства на диагностику COVID

Медицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус к COVID-19 в городской поликлинике Москве

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Московская патриархия перечислит Центральной клинической больнице святителя Алексия средства на диагностику коронавируса, а также финансово поддержит женщин с детьми в трудной жизненной ситуации, следует из сообщения, опубликованного в пятницу на сайте Русской православной церкви.

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил направить средства на закупку дополнительного оборудования и осуществление диагностических мероприятий в амбулаторном диагностическом КТ-центре, в том числе на ПЦР-диагностику на наличие коронавирусной инфекции, на приобретение оборудования и тест-систем для количественного определения антител к COVID-19 с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА), а также на проведение мультиспиральной компьютерной томографии легких", - сказано в сообщении.

Деньги на эти нужды направят в церковное медучреждение - Центральную клиническую больницу святителя Алексия, утоняют в патриархии.

Кроме того, Московская патриархия перечислит средства находящимся под угрозой закрытия епархиальным центрам гуманитарной помощи и центрам поддержки беременных женщин, находящихся в кризисной ситуации.