США начали поставлять нефть Белоруссии

Пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявлял, что страна существенно обновила "партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии".

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с прокачкой по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, республика работает с альтернативными маршрутами и поставщиками.