США начали поставлять нефть Белоруссии

МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Белоруссия начинает поставки нефти из США, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", — уточнил он. Полный текст заявления размещен на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что Минск рассчитывает на поставки американского сырья на свой НПЗ в Мозыре по трубе из Польши. Предполагаемый объем — около 100 тысяч тонн в месяц.
Пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявлял, что страна существенно обновила "партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии".
Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с прокачкой по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, республика работает с альтернативными маршрутами и поставщиками.