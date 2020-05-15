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2020-05-15T16:29
https://ria.ru/20200515/1571506433.html
США начали поставлять нефть Белоруссии
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РИА Новости

США начали поставлять нефть Белоруссии

15:24 15.05.2020 (обновлено: 16:29 15.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Белоруссия начинает поставки нефти из США, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", — уточнил он. Полный текст заявления размещен на сайте ведомства.
Сергей Румас
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Ранее сообщалось, что Минск рассчитывает на поставки американского сырья на свой НПЗ в Мозыре по трубе из Польши. Предполагаемый объем — около 100 тысяч тонн в месяц.
Пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявлял, что страна существенно обновила "партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии".
Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с прокачкой по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, республика работает с альтернативными маршрутами и поставщиками.
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Лукашенко: Белоруссии нужно уйти от неопределенности в поставках нефти
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Владимир МакейАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияСШАНефтьЭкономика
Популярные комментарии
Из разряда - на зло мамке уши отморожу......)))
15 мая, 15:26
Арсений Новиков
4851810272
А почему бы и нет? Дороже, но не надо выслушивать высокомерные комментарии братьев, вечно мнящих себя старшими.
15 мая, 16:01
PWPinter Wafloo
15440216360
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