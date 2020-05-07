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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-07T17:34
https://ria.ru/20200507/1571115238.html
Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570393236_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4e08dac8da1bfffda336228d25d7762b.jpg
РИА Новости

Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши

17:34 07.05.2020
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© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити. Архивное фото
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Ранее источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что республика намерена до конца года начать прокачку нефти по трубе из Польши на свой НПЗ в Мозыре, а объем поставок предполагается в размере около 100 тысяч тонн в месяц.
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"Работа с американскими производителями продолжается. Мы ведем переговоры относительно поставок американской нефти в Беларусь, расчеты на такие поставки у нас есть. Логистически это возможно по трубопроводу из Польши", - сказал Тищенко, не уточнив предварительные сроки начала прокачки.
В целом, по его словам, белорусская нефтяная отрасль в первом квартале "краш-тест" выдержала. Пресс-секретарь, в частности, обратил внимание, что по линии поставок нефти страной "существенно обновлен партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии".
Тищенко констатировал, что сегодня на рынке энергоносителей в силу объективных причин предложений и возможностей более чем достаточно. "К тому же, вместе с четким осознанием неизбежности диверсификации поставок нефти определены ее направления и логистика. Рынок с точки зрения поставок стал более сегментированный. Заработали северное и южное направления, в завершающей стадии подготовки находится западная линия", - сказал пресс-секретарь.
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Все, что требуется доработать в плане поставок нефти, продолжил Тищенко, уже поставлено Минском "в четкий график реализации", включая вопросы реверса по трубе Польши и строительство трубопровода "Гомель-Горки", который даст возможность двум белорусским НПЗ делиться сырьем друг с другом. "На наших заводах практически опробованы различные варианты переработки новых видов сырья. Результаты нас устраивают. Мы рассчитываем серьезно подготовится к новому рынку нефти, который сформируется после кризиса и пандемии", - добавил собеседник агентства.
Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьБелнефтехимПольшаБелоруссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Как по вашему мнению связаны поставки нефти из разных источников и специалисты по выдаванию погибших в автокатастрофе в 2019 году и сбору сплетен по подворотням. Умершие от короновируса в Беларуси конечно же есть и их более сотни, но это не повод создавать фейки.
7 мая, 17:48
ЮПЮрий Пинчук
33100111
Картофелекопатель мечтает присоединиться к морекопателям. Завидует похоже.
7 мая, 17:54
Covid короновирусович
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