Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Ранее источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что республика намерена до конца года начать прокачку нефти по трубе из Польши на свой НПЗ в Мозыре, а объем поставок предполагается в размере около 100 тысяч тонн в месяц.

"Работа с американскими производителями продолжается. Мы ведем переговоры относительно поставок американской нефти в Беларусь , расчеты на такие поставки у нас есть. Логистически это возможно по трубопроводу из Польши", - сказал Тищенко, не уточнив предварительные сроки начала прокачки.

В целом, по его словам, белорусская нефтяная отрасль в первом квартале "краш-тест" выдержала. Пресс-секретарь, в частности, обратил внимание, что по линии поставок нефти страной "существенно обновлен партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии".

Тищенко констатировал, что сегодня на рынке энергоносителей в силу объективных причин предложений и возможностей более чем достаточно. "К тому же, вместе с четким осознанием неизбежности диверсификации поставок нефти определены ее направления и логистика. Рынок с точки зрения поставок стал более сегментированный. Заработали северное и южное направления, в завершающей стадии подготовки находится западная линия", - сказал пресс-секретарь.

Все, что требуется доработать в плане поставок нефти, продолжил Тищенко, уже поставлено Минском "в четкий график реализации", включая вопросы реверса по трубе Польши и строительство трубопровода "Гомель-Горки", который даст возможность двум белорусским НПЗ делиться сырьем друг с другом. "На наших заводах практически опробованы различные варианты переработки новых видов сырья. Результаты нас устраивают. Мы рассчитываем серьезно подготовится к новому рынку нефти, который сформируется после кризиса и пандемии", - добавил собеседник агентства.